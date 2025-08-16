NPB(日本野球機構)が16日の公示を発表。巨人は6選手を入れ替えました。

登録となったのは、約3か月ぶりの再昇格となった岡本和真選手ら3選手。岡本選手は5月6日の阪神戦で左肘のじん帯を損傷し戦線を離脱するも、リハビリを終え2軍で8試合に出場しました。2軍戦では21打席に立ち打率.263をマーク。ファーストやサードの守備もこなし、この日再合流となりました。

同じく登録となったのは、この日の先発・井上温大投手と、ドラフト5位ルーキー・宮原駿介投手。東海大静岡キャンパスから巨人に入団した左腕の宮原投手は、ここまで2軍戦で1度の先発含む26試合に登板し、防御率1.53と好成績を残しています。

代わって抹消となったのは、前日先発の山粼伊織投手ら3選手。

山粼投手はここまでリーグトップの防御率を誇るなど好投を継続していましたが、前日15日の阪神戦で4回4失点で降板。ランナーを背負う中で3回まで無失点の粘投を披露していましたが、4回の先頭で打席に迎えた佐藤輝明選手に四球を許すと、続く大山悠輔選手から2ランを被弾。さらに2アウト2、3塁のピンチから、近本光司選手の2点タイムリーを浴びていました。

さらに8日の登板以降、起用機会のなかった馬場皐輔投手と、ここまで5打数1安打にとどまっていた乙坂智選手が抹消されています。

同日16日の阪神戦は、終身名誉監督である長嶋茂雄さんの追悼試合として行われます。