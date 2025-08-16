TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢ÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤Î¹©Ì³Å¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢Î®»³»ÔÁ°¥±ºê¤Î½»Âð³¹¤Ç¡Ö²Ð¤È±ì¤¬¤¹¤´¤¤¡£Áá¤¯Íè¤Æ¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¹©Ì³Å¹¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð7Åï¤È¾èÍÑ¼Ö3Âæ¤ËÇ³¤¨°Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤Î²È¤ÎÊý¤Ç¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÇúÈ¯²»¤â¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡£²Ð¤Î¼ê¤¬·ë¹½¾å¤Ë¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡×

¹©Ì³Å¹¤ÎÉ÷Ï¤¾ìÉÕ¶á¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£