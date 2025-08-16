¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¡´Ø±ÛÆ»¾å¤ê¤Ç40¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ê¤É¡¡¶õ¤ÎÊØ¡¡¹ñºÝÀþ¤¤ç¤¦¡Ê16Æü¡Ë¤¬µ¢¹ñ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¡¹ñÆâÀþ¤¤ç¤¦¡¦¤¢¤¹¤¬¥Ô¡¼¥¯¡¡Å´Æ»¤â¤¤ç¤¦¡¦¤¢¤¹¾å¤ê¥Ô¡¼¥¯
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¡¢Å´Æ»¤È¶õ¤ÎÊØ¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¾å¤ê¤Ç½ÂÂÚ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë40¥¥í¡¢¢§ÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç35¥¥í¡¢¢§Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç30¥¥í¤È³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¹ñÆâÀþ¾å¤ê¤¬¤¤ç¤¦¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñºÝÀþ¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢Á´Æü¶õ¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¤¬µ¢¹ñÊØ¤Îº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å´Æ»¤â¤¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¤¬¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ç¶õÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£