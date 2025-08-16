TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¡¢Å´Æ»¤È¶õ¤ÎÊØ¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢¾å¤ê¤Ç½ÂÂÚ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢¢§´Ø±ÛÆ»¡¦ºä¸ÍÀ¾¥¹¥Þ¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë40¥­¥í¡¢¢§ÅìËÌÆ»¡¦²Ã¿Ü¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç35¥­¥í¡¢¢§Ãæ±ûÆ»¡¦¾®Ê©¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤Ç30¥­¥í¤È³ÆÃÏ¤Ç½ÂÂÚ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¹ñÆâÀþ¾å¤ê¤¬¤­¤ç¤¦¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹ñºÝÀþ¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡¢Á´Æü¶õ¤È¤â¤Ë¡¢¤­¤ç¤¦¤¬µ¢¹ñÊØ¤Îº®»¨¤Î¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Å´Æ»¤â¤­¤ç¤¦¤È¤¢¤¹¤¬¾å¤ê¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢Åìµþ±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ëÎó¼Ö¤Ç¶õÀÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£