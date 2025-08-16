X（旧Twitter）で話題になっているのは、日に日に"髪の毛が伸びる"という愛犬のおもちゃ。まさかの光景は記事執筆時点で52万回を超えて表示されており、2.1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：日に日に髪の毛が伸びる犬のおもちゃ→『お祓いに行くべき…？』まさかの光景】

日に日に"髪の毛が伸びる"犬のおもちゃ

Xアカウント『@wasaetan』に投稿されたのは、お気に入りのおもちゃで遊ぶイタリアングレーハウンドの「レディ」ちゃんのお姿。

1枚目は、ロープが編み込まれたクマさんのぬいぐるみを大事そうにくわえる、愛くるしいレディちゃんのお姿が写っているものの…。

『お祓いとかに行くべき…？』まさかの光景が話題に

2枚目のレディちゃんの腕の中にいるのは…髪の毛（？）がすっかり伸びたクマさんのお姿。1枚目と同じぬいぐるみとは思えないほど、パンクな髪型に変貌してしまったといいます。

もちろんこれは呪いの人形…などではなく、レディちゃんが一生懸命カミカミしてヘアアレンジをした成果。

どこかオシャレにも見えるそのヘアスタイル、レディちゃんの『どう？かわいいでしょう？』と言わんばかりの表情も、あまりにも愛くるしいものだったそう。

飼い主さんのユーモアセンスが光るコメントも相まって、レディちゃんのお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「多分、大丈夫です。エセ霊媒師より」「そのうち手足も伸びて大人になるんだよ！」「右のお写真すっごい可愛いドヤ顔してるから、たぶん狙い通りのヘアアレンジになってるんだと思われる」などのコメントが寄せられています。

スーパーモデル！？甘えん坊な女の子の日常

レディちゃんは、6歳の女の子。人も犬も猫も小さな動物たちも…みんなのことが大好きなフレンドリーな性格の持ち主。

特技はDIYで、襖に素敵な窓を作ることも、お手の物だといいます。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすレディちゃんの日常は、日々多くの人々にイタリアングレーハウンドの魅力や癒やし、そして笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@wasaetan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。