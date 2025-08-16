元モーニング娘。のメンバーでモデルの道重さゆみさん（36）が14日、全国ツアーの最終公演をもって芸能界を引退。15日にInstagramを更新し、メッセージをつづった。

【映像】デビューして間もないころの道重さゆみさん

道重さんは「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！すっごく、楽しかった!!!! ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった。私から見るピンクの景色、すごく、すごく綺麗だったよ。1人1人の笑顔も真剣な顔も泣き顔もすべてが愛おしくて、愛おしくて、大好きだった。みんな、ごめんね。そして、ありがとう 永遠に大好きです。道重さゆみ」と、ラストライブを振り返り、ファンに向けて感謝の思いをつづっている。

道重さんの芸能界引退に、音楽プロデューサーのつんく♂（56）はXで「そして、作品は完成した。本当にお疲れ様でした」とコメント。

道重さんのラストライブを見に行った、元モーニング娘。の石川梨華（40）は「たくさんの『愛』と『かわいい』をありがとう」と投稿。

同じくライブを鑑賞した藤本美貴（40）も「モーニング娘。6期の同期として寂しいけど…これからの人生も最高に楽しんでほしいです」と、それぞれねぎらいや感謝の思いをSNSでコメントしていた。

2003年1月、6期メンバーとしてモーニング娘。に加入した道重さん。2014年11月に当時のグループ最長在籍記録を打ち立て、モーニング娘。を卒業した。

卒業後は、歌手やモデルとして活躍していたが、2023年12月27日、所属事務所が公式サイトで「いくつか特定の仕事上で過度なこだわりや過敏な行動があり、本人から強い不安感や恐怖心があるとの申し出がありました。そのため、病院で診察を受けたところ、医師から『強迫性障害』との診断を受けました」と報告し、活動の一部制限を発表。そして2025年1月19日「道重さゆみですが、今年の夏に開催予定のコンサートツアーをもって芸能活動を終了することとなりました。『強迫性障害』との診断以降、仕事内容を制限しつつ可能な範囲で活動を続けて参りましたが、本人とも相談を重ね今回の結論に至りました」と、芸能界引退を発表していた。（『ABEMA NEWS』より）