「日本一ちいさくてカーリングするやつら」吉田知那美、チームメイトとの写真に「何このかわいい集団」の声
カーリング女子「ロコ・ソラーレ」の吉田知那美さんは8月14日、自身のInstagramを更新。人気作品『ちいかわ』の被り物をした姿を公開しました。
この投稿にファンからは、「ロコちいかわ、かわちぃ！」「りゃーじコーチにも被ってほしい」「世界に衝撃が走る」「小さくても最強チーム」「かわい過ぎる」「何このかわいい集団」「日本一すてきなカーリングチーム」「めちゃめちゃお似合い」との声が寄せられました。
「世界に衝撃が走る」吉田さんは「日本一ちいさくてカーリングするやつら」とつづり、7枚の写真を投稿。チームメンバーと『ちいかわ』の被り物をかぶった写真を公開しました。カメラに向かってにっこり笑う姿がとてもかわいらしく、チームの仲の良さが伝わる1枚です。
「過去最高に充実した稚内合宿」吉田さんは7月7日の投稿で、「過去最高に充実した稚内合宿でした」とつづり、合宿でのオフショットを公開しました。コメントでは、「かわいいキャンピングカーですね」「みんなの笑顔がすてき」「合宿お疲れ様でした！」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)