「うお座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
とりあえず、寝るのがベスト。
ぐっすりと眠れば、不死鳥のように蘇る（よみがえる）ことができるでしょう。自分をいたわり、大事にすることで、整っていくはず。何もかも忘れて体を休められる場所が、整えスポットになるはず。
【よくある症状】
寝ても寝ても寝足りないことが起こりやすいはず。
それは、それだけ、無理を重ねてきているせい。十分に休んでいないのに、「こんなことではいけない」と自分にムチを打って無理をするのが、バッドパターンに。
【うお座さんの整えスポット】
1：寝室
2：薄闇
3：鎮静
気を鎮められる場所が、あなたを整えるでしょう。
もっとも、大事なのはベッドルームで、くつろげる環境を整えたいもの。真っ暗闇よりは、薄闇の方がリラックスできるはず。ライティングや香りにもこだわってみて。
【処方箋】
・安眠できる場所
眠るだけのための部屋を確保しましょう。
うお座さんは、頑張り過ぎると、睡眠を犠牲にする傾向があるため、疲れているのに眠れない、せっかく寝ても夜中に覚醒してしまう……的なトラブルが起こりやすいのです。スマホをベッドに持ち込まない、間接照明で入眠を促すなど、あなたなりのベストを探って、実現させて。
また、お風呂も、元気になれるスポットに。入浴剤に凝る、ぬるめで快適にくつろぐなど、安眠につなげてみて。
・匿名でいられる場所
フラリと立ち寄ったお店、気軽に通えるチェーン店など、気を使わずに過ごせる場所にも、整え効果があります。
その他大勢、モブになって、放っておいてもらえる感じがよいでしょう。回転の速い大型店で、好きなように過ごすと、気力が湧いてくるでしょう。
体のだるさは、スパルタで鍛えてもらえるスポットへ。甘やかされるよりも回復が早いはず。踊れる場所も、リカバリー効果が高め。
心のバテは、絵本のある場所へ。無心に読み進めるうちに、ふっと疲れが抜けそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
