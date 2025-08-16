将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われている。第4局を終えて、チーム天彦がスコア3-1とリード。決勝進出にあと2勝と迫っている。

【映像】注目の準決勝・第1試合（生中継）

チーム天彦は予選Bリーグで苦しむながらも2位通過、チーム豊島は予選Aリーグを無傷の1位通過だったが、準決勝は前半からチーム天彦ペースに。第1局からリーダー・佐藤天彦九段（37）が登場。チーム豊島・糸谷哲郎八段（36）との激しい攻め合いを制して戦勝した。

続く第2局はチーム豊島のリーダー・豊島将之九段（35）が、増田康宏八段（27）の勢いを跳ね返して1-1のタイに戻した。第3局はチーム天彦・広瀬章人九段（38）が大石直嗣七段（35）に快勝。第4局は、佐藤九段と糸谷八段が先後を入れ替えての再戦になったが、中盤からリードを奪った佐藤九段が手堅い指し回しで個人2連勝。チームとしても主導権を握った。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）

