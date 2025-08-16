幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。

みずがめ座さん（1月20日〜2月18日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって整えとは、「改革」です。

みずがめ座さんは、使命感のかたまり。

すでにあるもの、ありきたりのやり方には、満足ができないでしょう。より新しいものにチェンジすることで、やっと整った自覚が得られるはず。整えスポットは、今、ここにはないのです。

【よくある症状】
いいと言われるものは、どんどん試していくあなた。

でも、ピンとくるものは、少ないでしょう。人から聞いたほどの効果を感じられないため、不完全燃焼を起こしそう。大事なのは、自分で探して、見つけることかも。

【みずがめ座さんの整えスポット】
1：独創
2：亜流
3：穴場

アレンジがカギとなるはず。

行くと癒やされる、整うと評判の場所に行っても、人と同じだと物足らないのです。「裏技」「知る人ぞ知る」要素が加わってやっと、達成感を得られ、心を開放することができるでしょう。

【処方箋】
・定評のある場所へ
とはいえ、いきなり「私だけのとっておき」を見つけるのは、難しいもの。

まずは、世間の標準を押さえていきましょう。みんながいいという場所、効果があったというやり方を試せる場所へ足を運んで。人と目の付け所が違うあなただから、行けば面白い発見をするはず。隠しルートやベストタイムを導き出して、ちょっと特別な体験ができるでしょう。

友達の地元に遊びに行くのもいい考え。ツウな遊びや楽しみで、日ごろの疲れが消えるはず。

・最先端を感じる場所
時代をリードしていく役目を担っているみずがめ座さん。

このため、最新の技術に触れることで、アップデートがかかるでしょう。新オープンのスポット、新しい施術を受けられる場所などに行ってみると、満足できて、整っていきます。

体の疲労には、フットマッサージが有効。ふくらはぎまでほぐしてくれる場所がオススメです。

心が疲れたら、旧友に会える場所へ。たわいのない昔話が、自分らしさの再確認になって元気になれるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)