「やぎ座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
1つのミッションが終わった時、やっとあなたは、ホッとできるでしょう。
言い換えれば、物事が進行中の間は、ずっと緊張が抜けず、落ち着かないということ。一段落したら、ちゃんと休む習慣をつけていくとよさそう。
【よくある症状】
プレッシャーが消えません。
このため、休みがあっても、休んだ気にならないでしょう。ひどい時は、眠っている間も夢で頑張り続けてしまうことも。自分のことを後回しにするクセがあることを自覚し、対処しましょう。
【やぎ座さんの整えスポット】
1：緑地
2：地層
3：分割
緑豊かなスポットに癒やされるでしょう。
森林浴ができたら最高ですが、街の並木道を歩くだけでも、凹んでいた心が元気になるはず。また、切り立った崖や岩場にも萌えそう。時間制の癒やしも、オススメです。
【処方箋】
・時間で買える場所
しばしば、キャパオーバーになるあなた。
限界を超えている自覚があるからこそ、うかつに休めなくなっています。アラーム1つでは起きられる自信がない時に、オススメしたいのは、時間制のマッサージです。30分、1時間など終わりが明確ならば、安心して体を預けられるのでは？ 決められた枠以上はいられないカフェなども、ハードな時ほど、くつろげるはず。
人気の行楽地も、予約制ならば、行く価値が。よい気分転換になるはず。
・静かな場所
喧騒（けんそう）から離れましょう。
静けさが、あなたを癒やします。離れの宿や防音設備が整った場所などで、疲れが取れるでしょう。歴史の重みを感じられる場所もオススメです。古戦場、古都、古城や城下町、古きよき木造建築などを訪ねてみて。老舗のサービスにも、気付きがあるでしょう。
体の疲れを癒やしたいならば、整体へ。矯正をかけて、知らず知らずの歪み（ひずみ）を取りましょう。心がバテた時は、お人払いを。1人になることが何よりの特効薬に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
