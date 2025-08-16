幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。

やぎ座さん（12月22日〜1月19日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって整えとは、「完了」です。

1つのミッションが終わった時、やっとあなたは、ホッとできるでしょう。

言い換えれば、物事が進行中の間は、ずっと緊張が抜けず、落ち着かないということ。一段落したら、ちゃんと休む習慣をつけていくとよさそう。

【よくある症状】
プレッシャーが消えません。

このため、休みがあっても、休んだ気にならないでしょう。ひどい時は、眠っている間も夢で頑張り続けてしまうことも。自分のことを後回しにするクセがあることを自覚し、対処しましょう。

【やぎ座さんの整えスポット】
1：緑地
2：地層
3：分割

緑豊かなスポットに癒やされるでしょう。

森林浴ができたら最高ですが、街の並木道を歩くだけでも、凹んでいた心が元気になるはず。また、切り立った崖や岩場にも萌えそう。時間制の癒やしも、オススメです。

【処方箋】
・時間で買える場所
しばしば、キャパオーバーになるあなた。

限界を超えている自覚があるからこそ、うかつに休めなくなっています。アラーム1つでは起きられる自信がない時に、オススメしたいのは、時間制のマッサージです。30分、1時間など終わりが明確ならば、安心して体を預けられるのでは？ 決められた枠以上はいられないカフェなども、ハードな時ほど、くつろげるはず。

人気の行楽地も、予約制ならば、行く価値が。よい気分転換になるはず。

・静かな場所
喧騒（けんそう）から離れましょう。

静けさが、あなたを癒やします。離れの宿や防音設備が整った場所などで、疲れが取れるでしょう。歴史の重みを感じられる場所もオススメです。古戦場、古都、古城や城下町、古きよき木造建築などを訪ねてみて。老舗のサービスにも、気付きがあるでしょう。

体の疲れを癒やしたいならば、整体へ。矯正をかけて、知らず知らずの歪み（ひずみ）を取りましょう。心がバテた時は、お人払いを。1人になることが何よりの特効薬に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)