Dream Ami、オーバーサイズパーカーから美脚スラリ「眩しい」「長くて綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/08/16】歌手のDream Amiが16日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響が寄せられている。
【写真】Dream Ami、美脚輝く超ミニショット
Amiは「まだまだ夏らしい事いっぱいしたいよ」とつづり、海を訪れた際の写真を投稿。オーバーサイズのパーカーからほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「脚が長くて綺麗」「眩しい」「かっこいい」「楽しそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Dream Ami、美脚輝く超ミニショット
◆Dream Ami、オーバーサイズパーカーから美脚スラリ
Amiは「まだまだ夏らしい事いっぱいしたいよ」とつづり、海を訪れた際の写真を投稿。オーバーサイズのパーカーからほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群」「脚が長くて綺麗」「眩しい」「かっこいい」「楽しそう」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】