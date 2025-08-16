「いて座」さんの心と体を癒やす“整えスポット”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「整えスポット」について解説します。
現状維持では、足らないのです。
昨日よりも今日、今日よりも明日、よりよくなっていかないと落ち着かないはず。つまり、自分を高めてくれるものがある場所、導いてくれる人がいる場所が、整えスポットとなるでしょう。
【よくある症状】
根が素直ですから、向上心のまま進んでいくと、知らぬ間に洗脳されてしまうかもしれません。「これしかない」「こうするのがいい」と絶対主義になったら、間違ったルートに入ったサイン。軌道修正をかけましょう。
【いて座さんの整えスポット】
1：明快
2：公平
3：自由
いて座さんにとって、大事なのは、楽しいかどうか。
心からワクワクして、夢中になれる時、あなたは、整っています。ムキになって、必死に頑張ることも時には必要ですが、その分、遊ぶ時間を作ってバランスを取って。
【処方箋】
・オープンな場所
来る者拒まず、そして、あなたも、やってもいい、やらなくてもいい、そんな自由度の高い場所が、整え効果が高いでしょう。
例えば、近所にある公園です。誰が来てもいい、いつ行ってもいい、好きな時に帰ってもいい、気が向かなければ、行かなくてもいい……想像するだけで、ラクになりませんか？
縛りをなくして、気ままに過ごせる場所が、あなたには必要なのです。学ぶ、鍛える要素が加われば、完璧。それは別に探してみて。
・大勢で感動をシェアできる場所
コンサートやスポーツ観戦、映画や演劇など、「すごい！」「素晴らしい」という思いを知らない人とも共有できた時、カラを破れたような気持ちになるでしょう。
もちろん、あなたがみんなの夢を背負って、大きなことを成し遂げるのでもいいのです。一体感が整えの決め手になるはず。
体の疲れを癒やすならば、柔軟体操ができる場所へ。
心がヘタっている時は、童心に戻れる場所、テーマパークや動物園が、元気に戻れる整えスポットとなるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
