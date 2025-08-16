「旅サラダ」中丸雄一の担当コーナー終了発表 昨年から出演見合わせ
【モデルプレス＝2025/08/16】ABCテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（毎週土曜あさ8時〜）の公式サイトが8月16日に更新された。2024年から休止していた、元KAT-TUNの中丸雄一の「発掘！ニッポン なかまる印」コーナーの終了を発表した。
公式サイトでは「昨年からお休みしているコーナー『発掘！ニッポン なかまる印』は終了となりました」と発表。「引き続き『朝だ！生です旅サラダ』をよろしくお願いいたします」としている。
2024年8月7日「文春オンライン」にて、女子大生とホテルで密会をしていたことが報じられた中丸は、活動謹慎を発表。これを受け、同番組の出演も見合わせとなっていた。なお、中丸は2025年1月3日に活動再開を報告していた。
◆中丸雄一「旅サラダ」担当コーナー終了へ
