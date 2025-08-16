「ドジャース−パドレス」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。１点を追う三回無死満塁で迎えた第２打席は二ゴロに倒れたが、併殺崩れの間に三塁走者が生還した。

一塁を全力を駆け抜けた大谷は、自身がセーフになった後、手を叩いて喜んだ。なお１死一、三塁でベッツの中犠飛で２−１と勝ち越した。

ただ２死一塁となって大谷は次打者スミスの２球目に二盗を試み失敗。大谷は１０日・ブルージェイズ戦での三盗失敗に続き、盗塁を決められなかった。

大谷は初回の第１打席は中飛。フルカウントからの７球目、高めのチェンジアップをとらえた打球は快音を残したが、フェンスの手前で捕球された。打球速度は１７３キロだった。

大谷はここまで１１９試合に出場し、打率・２８４、ナ・リーグ１位の４３本塁打＆ＯＰＳ１・０２１、１７盗塁、７９打点をマーク。１３日のエンゼルス戦では古巣相手には初めて投打同時出場し、初回の打席で１２試合連続安打となる右翼線三塁打を放って先制点を演出。投手としては今季最長４回１／３、同最多８０球を投げて無四球７三振を記録したが、同最多の４失点で予定された５回を投げ切れなかった。

チームは救援陣が終盤にリードを守り切れずに逆転負けで４連敗。１０８日ぶり首位陥落で５連勝中のパドレスを１ゲーム差で追う立場となった。