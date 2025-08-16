【泣ける】2.6万いいね！使い込まれたエプロンの『お疲れ様、ありがとう』に宿るモノへの愛と感動【ママリ】

「お疲れ様、そしてありがとう」使い込まれたエプロンの引退に2.6万いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、でら(十勝で子育てどうでしょう)(@aerolitkurofune)さんの心温まるエピソードです。赤ちゃんとの食事の時間は、まるで戦場のようになりますよね。食べ物がこぼれたり洋服にシミがついたりで、床は汚れ洗濯物も増えて、親も一苦労だと思います。そんなときに役立つのが、食事用エプロンですよね。食べ物をこぼしやすい赤ちゃんや幼児にとって、非常に役立つアイテムで、利用している方も多数いるでしょう。





でら(十勝で子育てどうでしょう)さんの子どもさんたちが愛用してきたエプロンは、従姉妹さんから受け継がれたものだそう。長きに渡り活躍してきたエプロンが、いよいよ勇退することになりました。

©aerolitkurofune

従姉妹、娘、息子と長きに渡り、我が家に多大なるご貢献をいただき、大変お世話になった方が本日を持ってご勇退なさることとなりました。

ご列席の皆様、どうぞ拍手を持って最後のときをお見送りください。

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

子どもたちが成長して食事が上手にできるようになり、エプロンを卒業することになったのですね。成長はうれしいですが、長きに渡り愛用してきただけに、愛着も湧いて別れが寂しく感じることでしょう。エプロンには、歴史が刻まれているように見えますね。



この投稿には「全力で拍手を送ります」「お味噌汁やカレーやミートソースを受け止めてくれてありがとう」「すごい！スタンディングオベーションしておきます」などのリプライが寄せられていました。



必要がなくなったからとただ処分するのではなく、物に対しても感謝の気持ちを込める投稿者さんはすてきですね。子育てに貢献してきたエプロンにも、拍手を送りたい投稿でした。

食事中に脚をイスの上に出す2歳児、注意した母への返事に1万いいね

ご紹介するのはかたくりこ🌱(@katakata_ko)さんが投稿したある写真です。子どもには日常のマナーやルールを少しずつ教えておきたいものですよね。ただ、注意したからといってすぐに直せるものでもなく、時にはイライラしてしまうかもしれません。かたくりこ🌱さんも、わが子に食事のマナーを教えてみたのですが？2歳のお返事に驚かされるエピソードです。

食事中に何度言っても右足を椅子の上に置いてしまう娘にイラついてしまって指差して「この足はなに？！？」って怒り口調で言ったら「みぎあし」って答えてくれた😢相手は2歳だ。心落ち着かせないと。

言葉の選び方はとてもやっかいで、娘さんにはかたくりこさんが伝えたい文脈とは違う形で伝わっていたようです。マナーを教えるのはなかなか根気がいりそうですね。とはいえ、娘さんの回答を聞いて「相手は2歳」と冷静になれた様子もうかがえます。



この投稿には「2歳で右足分かるのすごい」「イラつく気持ちもわかります」などのリプライが寄せられました。日々の育児、本当にお疲れ様です。ママの葛藤に共感しつつ、思わず笑みもこぼれる投稿ですね。

川の字寝の真ん中は…？かわいすぎる寝姿に3.8万いいね

ご紹介するのはゴンゾウR4(@R453374510)さんが投稿したかわいすぎる写真です。1日の終わり、子どもがスヤスヤと眠る姿を見ると、かわいい寝顔に癒やされますよね。ときには子どもの寝相に驚いたり、不思議な寝言に笑ったりすることも。



ゴンゾウR4さんが投稿していたのは、まさに癒やしの一コマ。2人の子どもの寝顔だけでもかわいいのに、何と真ん中にはもう1つの寝姿が…。

©R453374510

なんて尊い『川の字』‥‥

同じポーズで眠る2人の子どもたちの真ん中にいるのは、同じポーズで眠る猫。まさか猫まで同じポーズで寝ているとは驚きですよね。奇跡の1枚と言っても過言ではないぐらいのシンクロ率でびっくりですよね。



この投稿に「ご利益ありそう」や「うわ、かわいすぎ」とリプライがついていました。小さな手を合わせて眠る姿に、どんな夢を見ているのかなぁとつい想像してしまいます。ほっこりとした写真にとても癒やされる投稿でしたね。

