¡Ú¿·³ã£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡Û¥Ù¥ì¡¼¥Ð¥¹¥¯¤¬´í¤Ê¤²¤Ê¤¯£³ÇÏ¿Èº¹£Ö¡¡¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë»º¶ð¤Ï£Ê£Ò£Á»º¶ð½é¾¡Íø
¡¡£¸·î£±£¶Æü¤Î¿·³ã£µ£Ò¡¦£²ºÐ¿·ÇÏ¡ÊÌÆÇÏ¸ÂÄê¡¢¼Ç£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡á£±£µÆ¬Î©¤Æ¡Ë¤Ï¡¢£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ù¥ì¡¼¥Ð¥¹¥¯¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦À¶¿å±Ñ¹î±¹¼Ë¡¢Éã¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë¡Ë¤¬¹¥°Ì¤«¤é´í¤Ê¤²¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï£±Ê¬£²£±ÉÃ£·¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡¹¥°Ì£³ÈÖ¼ê¤òÎ©¤Á²ó¤ë¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï»Ä¤ê£±¥Ï¥í¥ó¤ÇÆ¨¤²¤¿¥ß¥Æ¥£¥ê¡¼¥Ë¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥Ñ¥¹¡£ºÇ¸å¤Ï£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ´°¾¡¤·¤¿¡£ÀÐ¿À¿¼Æ»µ³¼ê¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¾è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤¾¡¤ÁÊý¡£µ÷Î¥¤Ï¼ã´³±ä¤Ó¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤ÈÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ÇÆÀ¤¿¹¥´¶¿¨¤¬¼ÂÀï¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï£±£¸Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤Ê¤É£Ç£±¤ò£³¾¡¤·¤¿¿·¼ï²´ÇÏ¤Î¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë¡£»º¶ð¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£Ê£Ò£Á¤Ç£²Ãå£¶²ó¤ÈÀË¤·¤¤¶¥ÇÏ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£