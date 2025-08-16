夫は毎日“お弁当持参”していますが、会社には「500円」の社員食堂があります。どちらのほうが“お得”でしょうか？

1食あたりのコスト比較！ 意外と差が出るのはどっち？

結論から言えば、お弁当のほうがコストは安い傾向にあります。

株式会社ニチレイフーズの「全国お弁当事情に関する調査2024」によると、お弁当にかける経費は平均222.3円でした。一方、社員食堂は企業によりますが、1食300円～500円程度が多く見られます。

仮に月20日勤務した場合のそれぞれの費用は以下のとおりです。

＜お弁当＞

222円 × 20日 ＝ 4440円／月

＜社員食堂＞

400円 × 20日 ＝ 8000円／月

この時点で、月に約3600円、年では約4万3000円の差が出ます。

社員食堂の価格が高い（500円の場合）ケースでは、年間6万円近い差となる場合もありますが、地域や企業規模によって差額は縮小することもあります。

年間数万円～6万円程度の節約になるなら、お弁当の価値は十分。ただし、それはあくまで“材料費”だけの話。ここで見落とせないのが「時間と労力」のコストです。



間と時短、どちらに価値を感じる？

お弁当作りには、買い出し・仕込み・調理・詰める・洗い物…と、想像以上に多くの工程があります。

同調査によると、お弁当作りの全国平均時間は17分57秒ですが、朝だけでなく前夜の準備や献立を考える時間、買い出しなども含めると、週あたり1.5～3時間程度の手間になる人も珍しくありません。

「朝の時間に余裕ができて、少し寝坊できた」

「お昼は温かい定食をゆっくり食べられて気持ちもラク」

これは、社員食堂派からよく聞かれる声です。

実際に“時間”を重視する人にとっては、社員食堂はコスパではなく“タイパ”（タイムパフォーマンス）重視の選択とも言えます。お弁当が「安い」けど「労力あり」、社員食堂は「高め」だけど「楽で時短」。

この価値観の違いが、どちらを選ぶかに大きく影響するポイントです。



健康面ではどちらが優れている？

健康志向で選ぶなら、どちらも一長一短です。

社員食堂は、管理栄養士が監修したメニューが多く、温かい食事が取れるのが魅力。バランスの取れた主菜・副菜・汁物がそろうことも一般的です。

お弁当は、手作りの場合好みや栄養を自分でコントロールしやすい一方で、冷めてしまう・ワンパターンになる・忙しい時は加工食品や冷凍食品に頼りがちで、塩分や脂質がやや高くなる傾向も見られます。



数字だけでなく、“心の余裕”もお得のうち

お弁当は確かに節約になります。でも、早起きの負担や献立に悩むストレスも無視できません。逆に、社員食堂は多少お金がかかっても、温かくバランスの取れた食事が待っています。

最も大切なのは、「自分たちにとって心地よいかどうか」。

すべてを節約に振るのではなく、日々の気分やスケジュールに合わせて柔軟に選ぶことで、家計にも体にも心にも“ちょうどいい”が見つかります。無理せず、でもムダなく。夫婦で話し合いながら、“わが家のランチ戦略”を見つけてみませんか？



出典

株式会社ニチレイフーズ 全国お弁当事情に関する調査2024

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー