家族の思い出

8月1〜3日に開催された桐生市最大級の夏祭り、『桐生八木節まつり』。その中で『クラシックカーin八木節まつり』が共催行事として行われた。

【画像】桐生八木節まつりで出会ったスバル360オーナー！ 全24枚

群馬県桐生市のお隣は太田市で、スバルの故郷でもある。そこで展示車にスバル360が含まれていたので、オーナーさんにこだわりなどを聞いてみた。



クラシックカーフェスティバルin桐生の実行委員会のひとり、長島弘幸さんと愛車のスバル360。 内田俊一

オーナーは長島弘幸さん。毎年秋に開催される『クラシックカーフェスティバルin桐生』の実行委員会のひとりでもあるエンスージアストだ。ここ30年程は足車も趣味車もアルファ・ロメオ一筋。

足車は155から156、159と乗り継ぎ、現在はジュリア。趣味車も、デュエット・スパイダーを経て1964年式ジュリア・スパイダーを所有し、イベントなどで楽しんでいる生粋のアルフィスティだ。

そんな長島さんが、なぜスバル360も所有しているのか。その背景にはご家族との思い出があった。「60年近く前、まだ私が保育園児かそれ以前の頃、父がアイボリーホワイトのスバル360を買ったんです」。これが長島家のファミリーカーの始まりだ。

「よく家族で出かけましたね。赤城山に登っている途中でエンコしたり（笑）。いわゆる『スバル・クッション』なのでふわふわでしょ。私たち子どもは後席に乗せられていますから山道などで左右に揺れて体を押し付け合うんです。最初はふざけているんですが、だんだん喧嘩になるのはお決まりでした」と懐かしそう。

現在所有するスバル360ヤングSは、5年ほど前に購入。普段は自宅前に置いているのだが、たまたま2週間くらい修理に出ていたことがあった。その時に、「母が、『お前スバルはどうしたの？』と聞くんです。修理に出していることを話すと、『ああよかった。手放したのかと思って心配で心配で。あのクルマは大好きなんだよ』と。やっぱり自分たちが苦労して手に入れた思い出が大きくあるんでしょうね」と長島さんは語る。

アルファ・ロメオしか知らなくていいの？

ではそもそも、なぜ長島さんはスバル360を購入したのだろう。

「このままアルファ・ロメオしか乗らないで人生終わっちゃうのかなと思ったのがきっかけです。もちろんそれで良いのかもしれませんが、アルファの良さは、他のクルマに乗ると余計にわかるかもしれない」と思い立ったそうだ。



長島さんが所有する1964年式ジュリア・スパイダーと現行ジュリアという、2台のアルファ・ロメオ。 ご本人提供

そのころ、長島さんが尊敬する小林彰太郎さんと桐生のイベントで出会う。そこには国内外300台ぐらいのヒストリックカーが展示されていたことから、会場の中で一番はどれかを問うたそうだ。するとスバル360を挙げられたという。

「小型で大人が4人乗って移動できるというこのクルマのスピリットは、今でも通用する素晴らしいものと評されていました。それを聞いて、よし、スバル360を買おうと決めたんです」。また、桐生市の隣が太田市で、スバルの生まれ故郷ということも心理的に大きく影響した。

そして知人から譲ってもらうことになるのだが、試乗した際に、「最初の信号でブレーキをかけた時にグワンって揺れて止まったんです。これだよ！ これこれ！ って。もうそれで50年前以上の記憶が思い出されました。もう決定です（笑）」。

それぞれの魅力とともに

さてスバル360がやってきて、アルファ・ロメオの魅力は引き立ったのだろうか。

「1969年のスバル360に乗った後に1964年のスパイダーをドライブすると、同じ年代にも関わらずやっぱりアルファ・ロメオは凄いと感じます。変な話ですが、乗り換えた直後は現代のクルマと変わらないじゃないかと思うくらい、乗りやすいんです。それだけ先進的であり、しっかりと走る。長い歴史がそうさせているんですね」



バル360に乗っていると小さい子供たちが笑顔で手を振ってくれると長島さん。 内田千鶴子

そう語る長島さんは、さらにその歴史に想いを馳せるだけでなく、イタリアそのものにも目が向き、実際に現地にまで赴くほどの魅力を感じたようだ。

一方で、スバル360の魅力も引き立った。

「確かに歴史の長さは違いますが、日本の庶民が買える第一号みたいなクルマがこのスバル360です。たまたま知人が乗るフィアット500と比べると、室内空間はスバル360の方が個人的には広いと感じます。

富士重工はそれまで四輪車なんてほぼ作ったことがない、市販車第1号みたいなクルマなのに、よくここまで室内空間をちゃんと確保して、大人が4人が乗って走れるクルマを最初から作れたと驚きます。初めて飛行機屋さんが作ったクルマがこれなんですよ、すごいですよね」

たまたま思い出があり、尊敬する方が絶賛したことで手に入れた長島さんのスバル360。それによってアルファ・ロメオの魅力が再確認できたとともに、スバル360の偉大さにも気づかされたのだ。

もうひとつ長島さんには嬉しいことがあった。それはスバル360に乗っていると小さい子供たちが笑顔で手を振ってくれること。

近所の公園などに止めていると、「昔、このクルマの部品を扱っていましたとか、声をかけてもらえるんです。これは地元じゃないとなかなかない経験ですね」と語る、地元愛も増した長島さんであった。