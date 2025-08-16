レクサスLC500がパトカーに！

モビリティリゾートもてぎに展示された「レクサスLC500」パトカー。

2025年5月4日に栃木県のモビリティリゾートもてぎで「森のわくわくゴールデンウィーク～働くクルマ大集合!!～」が開催されました。タイトルの通り、働くクルマが多数展示され、間近で見学・写真撮影・乗車体験などができるイベントです。

同イベントにおいて、栃木県警が所有する「レクサスLC500」のパトカーが展示されました。

今回展示されたレクサスパトカーは、2017年に登場したレクサス初となるFセグメントの2ドアクーペ「LC500」のガソリンエンジンモデルをベースにしています。パワートレインは、最高出力477psを発揮する5リッターV型8気筒直噴DOHCエンジンが搭載。トランスミッションは10速AT、駆動方式は2WD（FR）が採用されています。

レクサスLC500の特徴である、巨大なスピンドルグリルをはじめ、高級感溢れる流麗なボディ形状はそのままに、パトカー特有の白黒のカラーリングやルーフ上に装備された赤色灯、無線装置などで架装されています。この架装を含めた価格はなんと1740万円にもおよびます。

会社役員の男性から寄贈されたLC500！

モビリティリゾートもてぎに展示された「レクサスLC500」パトカー。希望ナンバープレートが「110」になっているところもポイント。

このレクサスパトカーは、2020年9月に栃木県内の会社役員の男性より栃木県警に寄贈されたもので、現在では、一般道を主に管轄する交通機動隊に配備されています。その役割は主に、今回のようなイベントに参加して、交通安全の啓発活動に活用されるほか、実際に栃木県内のスピード違反の抑止や交通取り締まりに活用されているそうです。

来場者からは「高級感のあるパトカーで乗ってみたい！」「写真撮りたい！」などといった反響がありました。

またイベント当日は、栃木県警が所有している「ホンダ・NSX」や「日産・GT-R」、「フェアレディZ」をベースとした「スーパーパトカー」と一緒にパレードランや展示が行われ、多くの来場者の視線を集めていました。

