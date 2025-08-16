お笑いタレント・いとうあさこ（55）が16日、パーソナリティーを務める文化放送「ラジオのあさこ」（土曜前7・00）に出演。ハクビシンに初めて遭遇したことを明かした。

いとうは「水曜かな。木曜くらいの夜でとうとう家の近所で初めてハクビシンと出会った。もう対峙って感じ」と切り出した。家の近くで車を運転した時に目の前をハクビシンが横切ったという。「猫が横切ったって思った。ただ、長いなって思った。猫にしては。細長い。ええ、まさかって思って。裏道だったし、ハザードたいて横に避けたの。そしたら1回私の車のライトに入ってきて、こっちをちらっと見て、“人間か”みたいな空気を出してまたきびすを返してもう1回歩道の方に戻った。ええって思って窓を開けて見たら、あいつももう1回こっち振り向いて、“人間だよな”ってしばらく見つめ合って、そのままちゃっちゃって奥に行っちゃった」と振り返った。

ハクビシンが家屋内に入り込むと、フン尿による悪臭や家屋の破損、汚損などの被害に及ぶことがある。いとうは「困っている人がいる中でなんて言ったらいいか分かんない」とした上で、「やっぱかわいいって思っちゃったよね」とコメント。「すっごい小顔でさ。個体自体が小さいっていうか細長いもんだからさ。だからきっと家とかするりと入っちゃうんだろうけどさ」と話した。

初めての遭遇に「とうとうって思った。初めて」と興奮げ。「“危ないよ”って一応言っといた。“裏道だけど、車まぁまぁ通るよ”って。“ああ、そうですか”って感じでどっか行っちゃったけど」と話した。