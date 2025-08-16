歌手の和田アキ子（75）が16日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。テレビ出演の際に疑問に感じたことについて語った。

和田は12日、「いいかげんに1000回」アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正がMCを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。「本当に楽しかった」と声を弾ませた。

番組を視聴していた「いいかげんに1000回」リスナーからのメールには「北斗晶さん、岩下尚史さんになぜ本番中にスマホをスタジオに持ってくるのと聴いてらっしゃいましたね」との指摘があり、和田は「本当、本当に不思議、本当に」と強調した。

垣花は「あれ、凄く盛り上がって。番組終わった後、ディレクターの1人が、よくぞ言ってくれましたって言って」とぶっちゃけ。「やっぱり疑問に思ってたんじゃないですか、ディレクターも。できれば本番中には持ち込んでほしくないとうふうに」と続けた。

和田は「なかなかいないでしょう」と平然と話し、この日の垣花についても「なんでそこに置いてんのスマホ」と質問。

垣花は「これはやっぱり一応調べるためなんですよ。でもMXのスタジオには持ち込んでないです」と回答。「やっぱりラジオの場合は正直見えないので、ちょこちょこ調べるのに使わせてもらうことはあるんですけど」と説明した。

和田は「でもテレビであんな置いてらっしゃるってないよねえ」と再び話し、垣花はリスナーからのメールの続きで「ただ生放送中だからXなどの評判、いろいろエゴサーチをするというのも納得しましたよ」との意見も読み上げた。

和田は「そうですか。でも（ご指摘）ありがとうございます。楽しければいいんですよ」とまとめていた。