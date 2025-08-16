有村架純、腕細っ！みずみずしい美肌…キャミワンピ姿に大反響「本当に30代？」「たまらんのう」
俳優の有村架純（32）が、21日発売の美容誌『美的』（小学館）10月号に登場する。みずみずしい美肌と美しいデコルテ、しなやかなボディを披露し、キュートな笑顔から凛とした横顔まで、多彩な表情で魅了しており、先行カットが公開されるとネット上で話題となっている。
【写真】腕細っ！30代に見えない…キャミワンピ姿の有村架純
誌面ではキャミワンピとニットのセットアップによる晩夏〜秋の2ルックを着こなし、3パターンの表紙で“大特集テーマ”の「らしさ」を表現。中ページでは、毛穴レスな肌をクローズアップしたカットや、舞うようなポージングによる全身ショットを多数掲載。
インタビューでは、デビュー15周年を迎えた今年も映画『花まんま』やNetflixシリーズ『さよならのつづき』など話題作に出演し続ける有村の近況に迫る。最新の美容事情やハマっていること、“自分らしくあること”についても語った。
「自分らしくあることって、この年齢になってとてもしっくりくるようになり、大切にしたいなと思っています。美容は楽しみたいけれど、無理はせずにありのままでいいかなって」と話す一方、20代の頃はコンプレックスばかりが気になっていたことも。尊敬する先輩からの一言で「このままがいちばんいい」と思えるようになったという。
朝晩のスキンケアルーティンや“整える美容”へのこだわりも明かし、日常では整理整頓がリフレッシュになっていると告白。「今いちばんのお気に入りは冷蔵庫。調味料を整理するグッズを買ってきれいにしたので、開けるたびに自己満足しています」と笑顔を見せた。さらに、福山雅治とW主演を務める映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）の見どころも語っている。
先行カットが公開されると、ネット上では「美的の表紙の架純ちゃんめちゃくちゃいい顔していて久しぶりに雑誌買うか迷う」「たまらんのう」「本当に30代？」「なんかいい顔してる。幸せそうでよか」「腕細い！」などと反応している。
