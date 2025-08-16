美しい「4ドアクーペSUV」世界初公開！ スポーティデザイン採用!? 「FX」受け継ぐ「QX65 Monograph」 インフィニティの新たなコンセプトモデル、米国に登場

インフィニティが描く新たな挑戦のカタチ、クーペSUVのコンセプト「QX65 Monograph」を発表

2025年8月15日にインフィニティは、米国カリフォルニア州で開催されたモントレー・カー・ウィークのイベント「ザ・クウェイル」にて、新しいクーペSUVのコンセプトモデル「QX65 Monograph」を世界初公開しました。

このミドルサイズの2列シートスポーツバックSUVは、インフィニティのデザイン哲学「Artistry in Motion（動きの中の芸術）」をさらに進化させたもの。

力強い個性とドラマチックなプロポーションで、ラグジュアリーSUV市場に新たな風を吹き込みます。

QX65 Monographは、2000年代初頭に登場しSUVの常識を覆した「INFINITI FX」の精神を受け継ぎ、現代的な解釈で再構築されたモデルです。

インフィニティのグローバルデザイン担当SVPであるアルフォンソ・アルバイサ氏は、「QX65 Monographは、私たちの革新的なクーペSUV『FX』からインスピレーションを受け、Artistry in Motionのデザイン原則と組み合わせることで、雑多なミッドサイズ高級車市場の中でも一際存在感を放つスタイリッシュな2列シートSUVを生み出しました」と語りました。

QX65 Monographのフロントフェイスは、スポーティさとアグレッシブさが際立っています。

日本の竹林をモチーフにしたグリルは、このモデルのために特別に、嵐で揺れる竹林をイメージしたワイルドでダイナミックなテクスチャーに仕上げられました。

立体的なインフィニティのエンブレムと何層にも重なるグリルのデザインが、挑戦的で力強い個性を主張します。

グリルの上部には、「デジタルピアノキーライティング」が配置され、インフィニティのデザインの象徴となっています。

このLEDが、車両のワイドなスタンスを強調するだけでなく、「Kabuku（かぶく）」という日本の言葉が意味する「型破り」な魅力を、光の演出で表現します。

テールライトは、ジェット機の尾翼からインスピレーションを得ており、奥行きと立体感のあるユニークなデザインが特徴です。

車幅いっぱいに広がるLEDのラインから垂直方向に複数の突起が伸びており、躍動感のあるリアビューを演出。

そしてQX65 Monographの最も特徴的なのは、ルーフラインが車両後方に向かって大きく弧を描き、優雅に流れ落ちる「ファストバックルーフライン」。車両後方に向かって大胆に下降するシルエットがスピード感を強調しています。

さらには車両の四隅に配置されたホイールと力強いフェンダーがダイナミックな姿勢を演出するほか、水平基調のデザインテーマが幅広で安定感のあるスタンスを強調し、他のインフィニティモデルとは一線を画す存在感を放っています。

またボディカラーには、見る角度や光の加減で色が変わる、美しいサテンペイント「Twilight（トワイライト）」を採用。

夕暮れから夜に移り変わる瞬間の、赤とゴールドが混じり合う空の色を表現しています。

一見すると赤みがかった紫色ですが、光が当たるとキラキラと輝くゴールドの光沢が現れる、この多層的な塗装プロセスが、温かみのある豊かな質感を生み出しています。

このTwilightカラーは、ルーフやホイールにあしらわれたグロスブラックや、ルーフラインとグリルを縁取るブロンズのアクセントと見事に調和し、車両全体に洗練された印象を与えています。

QX65 Monographについて、インフィニティ・アメリカズのバイスプレジデントであるティアゴ・カストロ氏は、「QX65 Monographは単なるコンセプトではなく、インフィニティが次の時代へと突き進む明確な合図です。革新の豊かな伝統を築き、私たちのデザイン言語をさらに進化させ、立ち止まることなく前進し続けていることを示しています」と述べ、このモデルがブランドの未来を形作る存在であることを強調しました。

QX65 Monographは、大胆なフォルムと比類ないキャラクター、そして精巧なクラフトマンシップが融合した、インフィニティデザインのセンセーショナルな未来を予感させるモデルです。

今後数カ月で現実のモデルとしてどのように進化するのか、期待が高まります。