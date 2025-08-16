【お姉ちゃんの呪縛】アポ無しで突撃！「ずるい言葉ですね」核心をついた夫＜第19話＞#4コマ母道場
「きょうだい」におけるそれぞれの立場とは不思議なものです。自分で決めることができないのに、勝手に役割を押し付けられてしまった経験、ありませんか？ それに納得できないまま大人になってしまったら……？ 今回は「お姉ちゃんだから」という言葉を受け入れてきた女性が、「ママ」になることで自分の本当の気持ちに気付いていくお話です。
第19話 キョウカの気持ち：「お姉ちゃんなんだから」はずるい言葉
【編集部コメント】
頼んでないのに持ってきて、感謝しろとか恩着せがましい……。キレないで冷静に対応できるキョウカさんが素晴らしいです。きっとずっとこうやってミカコさんの勝手に耐えてきていたのでしょう。さらに実母さん、ここへきても「お姉ちゃんなんだから」って……。あなたそれしか言うことないのー？ っていうくらい連呼しますね。けれどさすがタクヤさん！ 「『お姉ちゃんなんだから』ってずるい言葉ですね」と核心をついてくれます。タクヤさん、もっと言ってやってください――！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵
第19話 キョウカの気持ち：「お姉ちゃんなんだから」はずるい言葉
【編集部コメント】
頼んでないのに持ってきて、感謝しろとか恩着せがましい……。キレないで冷静に対応できるキョウカさんが素晴らしいです。きっとずっとこうやってミカコさんの勝手に耐えてきていたのでしょう。さらに実母さん、ここへきても「お姉ちゃんなんだから」って……。あなたそれしか言うことないのー？ っていうくらい連呼しますね。けれどさすがタクヤさん！ 「『お姉ちゃんなんだから』ってずるい言葉ですね」と核心をついてくれます。タクヤさん、もっと言ってやってください――！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵