¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ïÊýÍý¹×¤¬ÆÍ¤»Ø¤Ç¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â²óÈò¡¡Á°Ìë¤Î·è»à¥Ø¥Ã¥¹¥é¤ÇÉé½ý¤â¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤â¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê16Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î½ïÊýÍý¹×¤¬»î¹çÁ°Îý½¬¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡½ïÊý¤Ï10Æü´Ö¤Î2·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢15Æü¤Ë1·³ºÆÅÐÏ¿¡£Æ±Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï7²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÆâÌî°ÂÂÇ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆÍ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ëº¸¼ê¤Î»Ø¤òÆÍ¤»Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÀÞ¤ì¤Æ¤â¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¡×¤ÈÂåÁö¤òÃæ¿´¤Ë1·³¤Çº£¸å¤âµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£