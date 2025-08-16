【最大50%OFF】早川書房の小説がKindleセールでお得に読める！『火星の人』『夏への扉』『アンドロイドは電気羊の夢を見るか？』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でサマーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、映画『オデッセイ』の原作小説『火星の人』など大きな話題となった海外SF作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
火星の人〔新版〕 上 (ハヤカワ文庫SF)
■火星の人〔新版〕 上 (ハヤカワ文庫SF)
セール特価：539円（50%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+245pt
映画『オデッセイ』（監督：R・スコット／主演：M・デイモン）原作
地球から2億2530万キロ離れた火星に独りぼっち。
あらゆる現実が〈生存不可能〉を示していた――
有人火星探査が開始されて３度目のミッションは、猛烈な砂嵐によりわずか６日目にして中止を余儀なくされた。だが、不運はそれだけで終わらない。火星を離脱する寸前、折れたアンテナがクルーのマーク・ワトニーを直撃、彼は砂嵐のなかへと姿を消した。ところが――。奇跡的にマークは生きていた!? 不毛の惑星に一人残された彼は限られた食料・物資、自らの技術・知識を駆使して生き延びていく。映画「オデッセイ」原作。
■夏への扉〔新版〕 (ハヤカワ文庫SF)
セール特価：539円（49%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+245pt
タイムトラベル
小説の不朽の名作、
ついに映画化
これは僕とキミの未来を変える冒険
ぼくの飼い猫のピートは、冬になるときまって「夏への扉」を探しはじめる。家にあるドアのどれかひとつが、夏に通じていると固く信じているのだ。そして1970年12月、ぼくもまた「夏への扉」を探していた。親友と恋人に裏切られ、技術者の命である発明までだましとられてしまったからだ。さらに、冷凍睡眠で30年後の2000年へと送りこまれたぼくは、失ったものを取り戻すことができるのか──新版でおくる、永遠の名作。
解説／高橋良平
■アンドロイドは電気羊の夢を見るか？
セール特価：605円（49%OFF）さらに期間限定で獲得ポイント:+275pt
戦慄の未来世界
逃亡した人間そっくりの奴隷アンドロイドを狩りたてるリックを待ちうける、驚くべき罠とは……傑作SF映画の原作
第三次大戦後、放射能灰に汚された地球では、生きた動物を持っているかどうかが地位の象徴になっていた。人工の電気羊しかもっていないリックは、本物の動物を手に入れるため、火星から逃亡してきた〈奴隷〉アンドロイド8人の首にかけられた莫大な懸賞金を狙って、決死の狩りをはじめた! 現代SFの旗手ディックが、斬新な着想と華麗な筆致をもちいて描きあげためくるめく白昼夢の世界!〔映画化名「ブレードランナー」〕
※本ページで紹介する情報は、2025年8月14日12時現在のものです。
