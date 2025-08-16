お盆シーズンが始まってきょう(16日)で10日目です。

【画像を見る】17日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

いよいよあす(17日)でお盆シーズンが終わってしまいますが、最終日はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道

〈上り〉

・館林IC→加須IC 加須IC付近 10キロ



□関越自動車道

〈上り〉

・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC 坂戸西SIC付近 25キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・八王子IC→稲城IC 国立府中IC付近 10キロ

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 20キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 20キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 10キロ



□東京湾アクアライン

〈上り〉

・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT 海ほたるPA付近 10キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・綾瀬SIC→横浜青葉IC 横浜青葉IC付近 10キロ

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 20キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東名川崎IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像②③】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□名神高速道路

〈上り〉

・京都南IC→大津IC 大津IC付近 10キロ



□第二神明道路

〈上り〉

・須磨IC→深江出入口 深江サグ付近 20キロ