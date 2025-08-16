RSK

お盆シーズンが始まってきょう(16日)で10日目です。

【画像を見る】17日はどこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼び掛けています。

いよいよあす(17日)でお盆シーズンが終わってしまいますが、最終日はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【東日本】

【画像①】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO東日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームページ）

□東北自動車道
〈上り〉
・館林IC→加須IC　加須IC付近　10キロ

□関越自動車道
〈上り〉
・本庄児玉IC→鶴ヶ島IC　坂戸西SIC付近　25キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・八王子IC→稲城IC　国立府中IC付近　10キロ
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　20キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　20キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　10キロ

□東京湾アクアライン
〈上り〉
・袖ヶ浦IC→川崎浮島JCT　海ほたるPA付近　10キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・綾瀬SIC→横浜青葉IC　横浜青葉IC付近　10キロ
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　20キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東名川崎IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　15キロ

「渋滞予想」8月17日(日)はどこが混む？【関西】

【画像②③】は地図で一目でわかる、17日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□名神高速道路
〈上り〉
・京都南IC→大津IC　大津IC付近　10キロ

□第二神明道路
〈上り〉
・須磨IC→深江出入口　深江サグ付近　20キロ