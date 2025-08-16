16ÆüÄ«¤«¤é¼«Âð¤òÁÜº÷¡Ä»³Ãæ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤¿µ¿¤¤¤ÎÆâ±ï´Ø·¸¤Î2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤ò¡ÈÈÝÇ§¡É »¦³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄÉµÚ
¡¡´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Î»³Ãæ¤Ë½÷À¤Î°äÂÎ¤ò¼Î¤Æ¤¿¤È¤·¤ÆÃË½÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´ôÉì»Ô¤Ë½»¤àÎ©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(54)¤È¡¢Æâ±ï¤ÎºÊ¤Î¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(35)¤Ï¡¢8·î7Æü¡¢ËÜÁã»Ôº¬Èø±ÛÇÈ¤ÎÀî´ß¤Ë¡¢°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤Î¥Ñー¥È½¾¶È°÷¡¦Î©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(53)¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï°äÂÎ¤òÎ©Ìî¤µ¤ó¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¸½¾ì¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë²¼¤ÎÀî´ß¤Ë°ä´þ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï16ÆüÄ«¤«¤éÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÎ©Ìî¤µ¤ó¤òÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢»¦³²¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
