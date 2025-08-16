²µÉðÍÎ¶©»á¡¡¼·¸÷¤êÈãÈ½¤ËÇº¤à´ßÃ«Íö´Ý»á¤Ë°ìÈ¯²óÅú¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´ßÃ«¸ÞÏ¯¤È²Î¼ê¤Î´ßÃ«¹á¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¼Â¶È²È¤Î´ßÃ«Íö´Ý»á¤¬£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²µÉðÍÎ¶©¤Î¾ðÇ®¶µ¼¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¤¬¡Ö£Ø¡×¤ÇÍö´Ý»á¤ò¡Ö¿Æ¤Î¼·¸÷¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Åê¹Æ¡Ê¸½ºß¤Ïºï½üºÑ¤ß¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼·¸÷¤êÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¡£
¡¡Íö´Ý»á¤Ï²µÉð»á¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¡Ê¼·¸÷¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£²µÉð»á¤Ï¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¤Ê¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£ËÜ¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ßÃ«Íö´Ý¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Íö´Ý»á¤Ï²µÉð»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ê¡ÖËÍ¤¬¤á¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡¡