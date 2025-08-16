ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤¸«Êý
¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¤ËµÚ¤ÖÊÆ¥í²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À®²Ì¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÄäÀï¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCBS¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡ÖÎ¾¼óÇ¾¤È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®Ää»ß¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÄäÀï¹ç°Õ¤Ê¤¯½ªÎ»¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡Ö¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ£¤êÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
Í½Äê¤è¤ê¤âÁá¤¯²ñÃÌ¤¬ÀÚ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤ÊË¬Ìä¤Ï¥í¥·¥¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤¿¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤¹¤°¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ò¼ê¸ü¤¯´¿·Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ÎÀ®²Ì¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¹óÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
