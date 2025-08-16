Copilot+ PCのRecall プレビュー版をレビュー / ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【まとめ記事】
今回はマイクロソフトが提供するAI PCの新しいプラットフォーム「Copilot+ PC」の最新状況について実機で試しながらレビューしようと思う。昨年大きな話題となったCopilot+ PCだが、発表とほぼ同時にいきなりつまずいてしまったのはご存じかと思う。Recall（リコール）という機能が目玉として紹介されながら、出荷停止になってしまったのだ。目玉機能なしでの出発で、正直、がっかり感があったものの、約1年が経過し、ようやくその目玉機能もプレビュー版として出荷が始まった。どんな仕上がりになっているか気になっているかたも多いと思う。今回はそんな Copilot+ PCの最新の状況を実機で試しながらレビューしていく。
大阪・関西万博2025では2025年8月9日、ペルーのナショナルデーが開催され、「無限の可能性（Infinite Possibilities）」をテーマに、同国5,000年の歴史、多様な文化、そして世界とのつながりを鮮やかに体現した。ディナ・ボルアルテ大統領を始め、閣僚、政府関係者、ビジネスリーダーが多数来日し、世界各国の来場者やビジネス関係者と交流し、相互理解と、現代におけるペルーのより大きな役割への理解を深めた。
■17.3インチに対応！モバイルモニタースタンド3商品を発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、17.3インチまでのモバイルモニターに対応したスタンド「200-STN087BK（据え置きタイプ）」「200-STN088BK（据え置きタイプ）」「200-STN089BK（クランプタイプ）」の3商品を発売した。大型サイズのモバイルモニターやタブレット（最大17.3インチ相当）に対応する。バネの力でしっかりホールドし、映像視聴や案内表示時も安定した使用が可能です。業務用にも個人用にも最適な設計だ。カフェのテーブル、自宅のデスク、レジカウンターなど、場所を選ばず活用できる。設置工事不要で、すぐにモニターを活かした使い方が始められる。
■ペルー、ナショナルデーとビジネスマッチングでアジアでの存在感を強化【大阪・関西万博】
大阪・関西万博2025では2025年8月9日、ペルーのナショナルデーが開催され、「無限の可能性（Infinite Possibilities）」をテーマに、同国5,000年の歴史、多様な文化、そして世界とのつながりを鮮やかに体現した。ディナ・ボルアルテ大統領を始め、閣僚、政府関係者、ビジネスリーダーが多数来日し、世界各国の来場者やビジネス関係者と交流し、相互理解と、現代におけるペルーのより大きな役割への理解を深めた。
■AI PCの新しいプラットフォーム！ASUS「Zenbook SORA UX3407QA」で、Copilot+ PCのRecall プレビュー版をレビュー
■スマホの容量不足を解決！自動バックアップ充電器「Qubii Power」の新色
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、充電器との一体型で、スマホを充電しながら自動バックアップできる、累計販売100万個突破のQubiiシリーズ最新モデル「Qubii Power（型番：400-ADRIP015BK）」の新色ブラックを発売した。急速充電しながらスマホの写真・動画を自動バックアップできるPD充電器＆カードリーダー「Qubii Power」。スマホの容量不足をこれ1台で解決。大切なデータを寝ている間に急速充電しながら自動でバックアップできる。かんたん3ステップですぐ使えます。1.microSDカードを入れる、2.コンセントに接続、3.スマホに接続するだけ。
■ノートパソコンへ給電できる！AC出力とUSB Power Delivery出力対応のモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンへの給電に最適で、AC出力が可能なモバイルバッテリー「BTL-RDC42」を8月下旬に発売する。USB Type-Cポートから本体充電も可能で、専用ACアダプタを持ち歩くことなくノートパソコンやスマートフォンを手軽に給電・充電できる。また、従来モデル比約25％の薄型化を図り、より快適に持ち運びができるようになった。AC×1、USB A×2、Type-C×1と３種の給電ポートを搭載しており、様々な機器に対応する。ACコンセントプラグを直接挿せる最大65WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できる。さらにUSB PD最大45W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能だ。
