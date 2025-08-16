Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

2024年11月25日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

片手での文字入力や自撮り、料理中のレシピ確認…。考えてみれば、日々のスマホ使用は絶妙な綱渡りの上に成り立っているのかもしれません。

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

指先で必死にバランスを取りつつ画面をタップする、そんなスリルはもう不要。現在、予約販売中の「Dual Magic Ring」が、指に寄り添いスマホ操作を安全でスムーズなものに変えます。

強力デュアルマグネットと自由自在な角度調整機能が特長的なスマホリングの登場で、スマホの使用感が別モノに進化。次世代スマホリングについて、その魅力と多彩な活用法をご紹介していきます。

長時間の使用でも指が疲れにくい

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

「Dual Magic Ring」はその名のとおり、リング形状のベースが2つ合わさったデザイン。片側は広い面積でスマホにくっつき、もう片側はデスクに設置したときの安定感を生み出します。

それぞれがマグネット式となっているので、鉄製のボードやメタルリングにくっつけて使えるこのユニークな設計が、スマホの活用シーンを大幅に広げてくれるんです。

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

「Dual Magic Ring」は軽量なアルミニウム合金製で重さはたったの43g。つまり、スマホに装着してもほぼ負担が加わりません。スペースグレーの洗練された外見はどんなスマホにも馴染んで高級感すら漂います。

長時間の使用でも指が疲れにくい、ヒトに優しい設計が最大の魅力。まるであなたの指のために生まれてきたかのようにぴったりフィットして持ちやすいんです。

どこでも使える！スマホライフを変える“神アイテム” 3,990円 【数量限定 43％OFF】Dual Magic Ring 1点 商品をチェックする

車中、キッチン、ジム、オフィスでマルチに使える

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

ところで、リングを2つ組み合わせることにどんなメリットがあるのかが気になるんじゃないでしょうか。実は新発想のこの設計が、日常のさまざまな場面でスマホの利便性を拡張するんです。

たとえば、ジムでのワークアウト中に「Dual Magic Ring」を持ち込めば、トレーニングマシンにスマホをくっつけ、セット数のカウントやお気に入りの音楽をハンズフリーで楽しめるようになります。

また料理中にレシピを確認したいけど、手が粉まみれ…なんてときにも「Dual Magic Ring」がお役立ち。冷蔵庫やレンジフードにスマホをくっつければ、即座にスマートな調理環境が整います。

他にも入浴中やデスク作業時の補助カメラとして使用するなど、使い方はアイデア次第。あらゆる場所でのプチストレスが一気に解消されそうです。

メタルリングがあれば場所問わず設置が可能

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

スマホ2台持ちユーザーにとっては、両面MagSafe対応という特殊能力が救世主に。スマホを背中合わせにくっつけてまとめて管理すれば、片方が紛失するリスクがなくなってスマートです。

取り外し自在で、メタルリングを設置したところならどこでもくっつくことから、車内で活用したり、タブレットスタンドにしたりも可能。またオプションのストラップと組み合わせれば、バッグや手首にスマホを吊るして持ち歩けるようになります。

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

ご紹介してきたとおり、「Dual Magic Ring」は単なるスマホリングを超えた多用途なアイテム。発想次第で、デジタルライフがこれまでになく便利になりそうですよね。ご自身の生活の中でも、デュアルリング設計が役立つ場面がきっとあるはず。

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

「Dual Magic Ring」をお得に手に入れられる期間もあとわずか。気になる方はお早めに、プロダクトについての詳細をチェックしてみてください。

Image: A-PLUS CENTURY LIMITED

Source: CoSTORY