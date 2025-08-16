日本野球機構（NPB）は16日、セ・パ両リーグの出場選手登録および抹消を公示し、巨人は左肘じん帯損傷で離脱していた主砲の岡本和真内野手（29）を登録した。

岡本は、終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催される16日の阪神戦（東京ドーム）に「4番・三塁」で先発する見込み。出場すれば負傷した5月6日の阪神戦以来102日ぶりとなる。

この日の試合前フリー打撃では、丁寧なスイングからライナー性の打球を連発。右中間席に一発も放った。復帰戦が長嶋さんの追悼試合と重なったことに、岡本は「もちろんこの日があるっていうのは分かってましたし、それより前に復帰を目指して頑張ってきたんで、今日東京ドームの試合で復帰できて良かったなと思います。球団としても今日は大事な試合だと思いますし、その日に僕も復帰なので緊張すると思うんですけど、頑張りたいなと思います」と意気込みを語った。

2軍では8月3日のロッテ戦で実戦復帰し、8試合で19打数5安打、打率・263。15日のイースタン・リーグ西武戦（ジャイアンツタウン）に「4番・一塁」で出場し、負傷離脱後初めて一塁の守備に就いていた。

阿部監督は、15日の阪神戦後に、岡本について「明日から出てもらいます」と明言。三塁で4番か問われた指揮官は「はい、それで行ってもらいます」と明かしていた。