女優の葉月里緒奈（５０）がゴルフ場で撮影した最新姿を見せた。

１６日にインスタグラムを更新し「ポチとの散歩、まだ慣れない」と投稿。「＃ゴルフ ＃箱根カントリー倶楽部 ＃ｈｅｌｌｏｃａｄｄｙと薄暮で練習」とハッシュタグをつけ、ゴルフバッグや荷物を運搬するキャディロボット「ＨｅｌｌｏＣａｄｄｙ（ハローキャディ）」を使用するショート動画をアップした。

７月１１日に５０歳になった葉月。この日はモノトーンのゴルフウェアを着こなし、フォロワーは「葉月さんの元気な姿を見られて嬉（うれ）しい」「葉月さん、若い時より細くなっていませんか」「本当に、細くてきれい」「今日もセレブでスタイル良くて可愛いね」とスタイルの良さに注目した。

近年は表舞台から遠ざかっているが、ネット上では根強いファンも。「最近はテレビでもあまり観ませんが、どうしているのかな？」「ＴＶｅｒで『相棒』のＳｅａｓｏｎ４が更新されたので焼酎のロックを飲みながらのんびり見ます。葉月里緒奈さん、きれいだなあ」といった声が集まっている。

葉月は１９９２年に米ニューヨークでスカウトされ、９３年ＴＢＳ系「丘の上の向日葵」で女優デビュー。主な出演作は映画「写楽」「梟の城」「スパイ・ゾルゲ」など。０４年２月に「里緒菜」から「里緒奈」に改名した。過去には“魔性の女”とも称されが、１８年に３度目の結婚をした。