杉浦太陽、妻・辻希美＆5人の子どもたちの“ファミリーメンバーカラー”を発表「俺が独断と偏見で決めたならば…」 それぞれの配色にネット「なんかわかる！」
タレントの杉浦太陽（44）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。妻の辻希美（38）、5人の子どもたちをイメージしながら考えた、家族それぞれの“ファミリーメンバーカラー”を発表した。
【写真】「ママ（辻）は白」杉浦太陽が考える家族それぞれの“ファミリーメンバーカラー”
杉浦は13日、「【GAPでお買い物】ベビが産まれる前ですが、妄想が止まりませんでしたw家族のメンバーカラーも！」のタイトルで動画をアップ。
撮影時は、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生まれる前のタイミングで、杉浦はわが子の誕生を楽しみにしながらベビー服や、3人の息子たちの洋服を選び、次々と買い物カゴに入れていった（辻と長女・希空（のあ・17）は、自分で服を選ぶと考え省略）。
カラフルなパーカーが並ぶ売り場を訪れると「うちさ7人家族になったからさ、ちょっとそろそろメンバーカラー決めたいなと思ってて」「これ家族をメンバーカラーって言い方おかしいか（笑）？ファミリーカラー、ファミリーメンバーカラーっていうのかな（笑）？」と、ふいに最近考えていた思いを口にした。
そして、家族の顔を思い浮かべながらカラフルなパーカーを眺め「俺が独断と偏見で決めたならば…」と前置きしたうえで、それぞれの“ファミリーメンバーカラー”を発表。
「夫婦で紅白ということで」と、杉浦は【赤】、辻は【白】に。続けて、長女の希空は【ピンク】、長男・青空（せいあ・14）さんは【濃いむらさき】、次男・昊空（そら・12）さんは【蛍光イエロー】、三男・幸空（こあ・6）さんは水色系の【ブルー】、（動画の段階ではこれから生まれくる）次女・夢空さんは【薄いむらさき】とした。
杉浦は「今度、家族会議でマジで色決めよう！」と心躍らせながら、「こういうエリア楽しいな」とはじけるような笑顔を見せていた。
コメント欄には「ファミリーメンバーカラー良いですね」「子どものこと常に考えてるパパだなぁとわかりますね!!太陽さん本当にパパの鏡！」「メンカラなんかわかる！」「ファミリーメンバーカラー並ぶとかわいい〜いつか実現してほしい」「家族想いの太陽さん、素敵です」など、さまざまな声が寄せられている。
