リル＆キドフェノ＆ワトウィンが即席ユニット結成！ORANGE RANGE、ゆずの大ヒット曲でダンス
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、新企画の収録に潜入。LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WATWINGが即席グループを組んで、ゆず、ORANGE RANGEらの夏の名曲でオリジナルパフォーマンス対決！放送未公開部分を含む収録の様子をお届けします。
【動画】LDHの新星LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONがバトル
リル＆キドフェノ＆ワトウィン即席グループで対決
LDHの新星LIL LEAGUEとKID PHENOMENONが、他事務所のグループと即席ユニットを組んでパフォーマンスする新企画「即席グループでパフォーマンスバトル」。今回は、6人全員がマイクを持つダンス＆ボーカルグループWATWINGを迎え、グループをシャッフルして即席グループを結成。テーマに合わせて自ら選曲し、ボーカル歌割とオリジナルダンスを振り付け、パフォーマンスを披露します。
一方、ワトウィンにリル＆キドフェノの印象を聞いてみると…？ 「かわいい！飼いたい！」（亮）と、お兄ちゃん的視点からの好感度大！
そして、審査をしてくれるのは、でんぱ組.incなどを手掛けてきた音楽プロデューサー・もふくちゃん。ポイントとなるのは「ソロじゃなくてグループなので協調性が大事」「誰が引っ張っているのか、誰がどうコンセプトをまとめて作り上げるか」とのこと。
まずは、即席ユニットを決定。同じグループのメンバーが固まらないようグループごとにボーカルorダンサーに分かれてくじ引き。こうして決まった3組が、“夏”をテーマに制限時間30分で選曲・歌割・振付を完成させます。
一体どんなチームになったのか、どんなパフォーマンスを披露するのか…放送前に練習の様子をチラっとお見せします！
【Aチーム】は、中村竜大さん（リル）、難波碧空さん（リル）、夫松健介さん（キドフェノ）、山本光汰さん（キドフェノ）、郄橋颯さん（ワトウィン）、古幡亮さん（ワトウィン）の “バランス型”。
それぞれ得意分野が分かれたメンバー揃いの上、キドフェノのリーダー・健介さん＆ワトウィンのダンスリーダー・亮さんの2人のリーダーがいることもあって、何事も即断即決。早々に楽曲を決め、ボーカルとダンサーに分かれて練習スタート！
竜大さん＆光汰さん＆颯さんのボーカル3人が歌割を決めて練習している間に…
亮さん、健介さん、碧空さんがそれぞれパートごとに振り付け。
あっという間に振り付けが完成し、自分が担当した振り付けをメンバーたちに教えながら全員揃って練習します。
選んだ曲は、時代を超えて今SNSで大バズリ中のORANGE RANGE「イケナイ太陽」。注目ポイントは、亮さん振り付けの“セクシーボーカル”の魅力を支えるダンス！？
【Bチーム】は、岩城星那さん（リル）、山田晃大さん（リル）、川口蒼真さん（キドフェノ）、佐藤峻乃介さん（キドフェノ）、八村倫太郎さん（ワトウィン）、桑山隆太さん（ワトウィン）の“陽キャの集まり”。
制限時間30分なのに、「とりあえずお互いの呼び方とか決める？」（倫太郎さん）からスタート！？ぐっと距離は縮まったものの、曲が決まったのは3組内で最後。
ようやく曲が決まったところで、ボーカルの星那さん＆隆太さんは歌割を決めて練習。
ダンスは、晃大さん＆倫太郎さん、蒼真さん＆峻乃介さんの2組に分かれて振り付けを始めるのですが…時間が足りない！
全員揃っての練習はほとんどできないままのパフォーマンス披露となったものの、「すっごい楽しかった」と倫太郎さん。
選んだ曲は、ゆずのデビュー曲「夏色」。さわやかな青春を全身で体現する、メンバーたちの演技力にも注目！
【Cチーム】は、岡尾真虎さん（リル）、百田隼麻さん（リル）、遠藤翼空さん（キドフェノ）、岡尾琥珀さん（キドフェノ）、鈴木瑠偉さん（キドフェノ）、福澤希空さん（ワトウィン）、鈴木曉さん（ワトウィン）の“ダンス最強”。
各グループダンスの振り付け担当が揃ったチームだけに、楽曲を決める段階からすでに音楽に乗せて自然と体が動いているメンバーたち。ワトウィン振り付け担当の希空さんを中心に、一番早くダンスが完成。
それぞれに意見を出し合いながら、遊び心あふれる振り付けへと仕上げていきます。岡尾兄弟のダンスもあり！
選んだ曲は、JITTERIN'JINNの曲をカバーしたWhiteberryの「夏祭り」。ポイントは、ラストの打ち上げ花火！なのですが…
あるメンバーが、まさかの！？
2回戦は、テーマ「青春」で対決！今夜の「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）で！さらに次週は、シャッフルで新グループ誕生。心機一転、パフォーマンスに挑みます！
練習の模様は公式YouTube「ヴィクトリー部！」で公開！こちらも合わせて見てくださいね！
「ヴィクトリーグ！」オフィシャルグッズは「テレ東本舗。WEB」の他、「テレ東本舗。東京駅店」「ツリービレッジ東京店」「ツリービレッジ横浜店」「ツリービレッジ大阪店」「ツリービレッジ博多店」の店舗でも販売中。
「ヴィクトリーグ！」最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中！ お気に入り登録もお忘れなく！
「ヴィクトリーグ！」公式HP
X：@tx_victoleague
TikTok：@tx_victoleague