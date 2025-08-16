アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領が日本時間の16日朝、会談しました。しかし、焦点だったウクライナでの停戦について、今回は合意に至りませんでした。中継です。

山崎大輔記者（NNNアンカレジ）

「会談で両首脳は、何度も握手を交わすなど親密な姿を見せました。会談後には、トランプ氏からロシア寄りの発言が飛び出すなど姿勢にも変化が見られました」

プーチン大統領

「トランプ大統領とは良好で信頼できる関係を築いている。この道を進めば、ウクライナ紛争を早期に終結できると確信している」

トランプ大統領

「非常に生産的な会談だった。いくつかの重要な問題で完全合意には至っていないが一定の進展はあった。成立するまではディール（取引）とはいえない」

また、プーチン大統領は、ウクライナの「長期的な和平のためには、危機の原因を全て取り除く必要がある」と述べ、軍備の制限などウクライナに事実上の降伏を求める従来の立場を繰り返しました。

さらにトランプ氏は会談後、アメリカのFOXニュースの取材に対し、プーチン氏、ゼレンスキー氏の首脳会談に自らも出席する3者会談が設定される見込みだと語りました。

また、プーチン氏とウクライナの領土問題などを協議したことを明らかにした上で、停戦については「ゼレンスキー大統領次第だ」としたほか、「ウクライナは同意しなければならない、ロシアは大国だが彼らはそうではない」と発言しました。

さらに、会談前にはロシアに対する圧力として挙げていた制裁の強化について、「今すぐに考える必要はない」と述べ、ロシア寄りの姿勢に転じています。

――今回の会談は、アメリカ国内ではどのように受け止められていますか？

アメリカメディアはトランプ氏に厳しい評価で、「プーチン氏は制裁を回避するための時間稼ぎに成功した」「プーチン氏の勝利」などと伝えています。

会談を受けてウクライナや欧州各国から反発が出る可能性もあり、停戦に向けた道筋は不透明感が増しています。