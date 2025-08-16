小川菜摘、彩り豊かな手料理公開「栄養バッチリ」「具だくさんで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの小川菜摘が15日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーやサラダを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小川菜摘「具だくさん」と話題の手作りカレー
小川は「＃お献立 ＃おうちごはん」と添え、手料理を公開。豚ひき肉、ほうれん草、玉ねぎ、人参、茄子が入ったカレーや、彩りが豊かなシーザーサラダ、鶏ささみときゅうりの和物を披露している。
この投稿にファンからは「栄養バッチリですね」「色合いが綺麗」「夏にピッタリ」「具だくさんで美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
