小川菜摘Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/16】タレントの小川菜摘が15日、自身のInstagramを更新。手作りのカレーやサラダを公開し、反響が寄せられている。

【写真】小川菜摘「具だくさん」と話題の手作りカレー

◆小川菜摘、彩り豊かな手料理公開


小川は「＃お献立 ＃おうちごはん」と添え、手料理を公開。豚ひき肉、ほうれん草、玉ねぎ、人参、茄子が入ったカレーや、彩りが豊かなシーザーサラダ、鶏ささみときゅうりの和物を披露している。

この投稿にファンからは「栄養バッチリですね」「色合いが綺麗」「夏にピッタリ」「具だくさんで美味しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

