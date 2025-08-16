BE:FIRST、初のベストアルバム「BE:ST」決定 計32曲収録【SKY-HIコメント】
【モデルプレス＝2025/08/16】8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えた7人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTの初となるベストアルバム「BE:ST」が、2025年10月29日に発売されることが決定した。
【写真】BE:FIRSTが涙
4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初となる国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST？-」ではアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たしたBE:FIRST。そんな彼らのデビュー4周年を記念したベストアルバムは、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。
LIVE盤には初のワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST？-」ニューヨーク公演が収録され、MV盤には新曲を含めた全24曲のMusic Videoを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。さらに「LIVE BE:ST」ではBE:FIRST Official Fan Club「BESTY」限定企画として「No.1ライブ曲」を決める＜BE:ST LIVE投票＞が実施される。収録されるライブ映像を決めるのはBESTY（ファン）だ。
その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。
さらに、「BE:ST」の発売を記念して、過去にリリースされた2枚のオリジナルアルバム「BE:1」と「2:BE」がアナログレコードとしてリリースされることが決定した。それぞれ2枚組の重量盤カラーヴァイナルで、8月16日〜8月24日23時59分までの期間限定受注販売となる。コレクターズアイテムとしてはもちろん、歴史を刻んだ2枚のアルバム「BE:1」と「2:BE」の世界観をアナログレコードの音質で楽しめる貴重な機会となる。
そしてプレデビュー記念日である8月16日19時から、YouTubeでは「BE:FIRST ／ 祝プレデビュー4周年！[You're My “BESTY” ＃60]」、19時35分からは最新曲「空」に関する映像のプレミア公開が予定されている。（modelpress編集部）
プレデビューから4年、「トップをひた走る事が最低条件」という使命と共にキャリアをスタートさせたBE:FIRSTは、その名に恥じない多くの栄光と成功を手にしてきました。現在の音楽シーンを語る上で欠かせない存在であると思います。同時に、何もない新興零細芸能事務所から生まれた彼らは、常に様々な苦悩や葛藤とも闘ってきました。全てが順風満帆、とは一度も思った事がないのもまた事実です。ただ、そのどれもが得難く、掛け替えのない宝物でありました。ここまで受け取った全ての応援と愛と苦労に心から感謝いたします。
一方で、間もなく見えてきた“5周年”というメモリアルイヤー、本来なら1つの区切り、集大成になるのかもしれないが…彼らにとっては新たなスタート…否、そこからが本当の闘いです。遥かに遠くを見つめ、遥かに頂上を目掛け、何があろうと足を止めないBE:FIRSTにとって、5周年のメモリアルイヤーは"区切り"ではなく、キャリアハイを更新して更にスピードを上げる為のきっかけであります故、今年、デビュー4周年のタイミングにて、これまでの足跡を一つにまとめたベストアルバムをリリースします。
深く知ってくれている人々には歴史を噛み締めてもらい、これから知ってくれる人々には入り口となる、問答無用のマスターピース。BE:1、2:BEを経て、本作のBE:STにて、改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する。10月をお待ちください。
＜CD収録内容（全品番共通）＞
CD_01 Mood
1.Shining One（Re-recorded）
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.タイトル未定1
13.タイトル未定2
Bonus Track
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is...
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
【AL3枚組（スマプラ対応）】初回生産限定
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
特典CD：BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
【AL2枚組＋DVD（スマプラ対応）】LIVE盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組＋Blu-ray Disc（スマプラ対応）】LIVE盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 ： 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don't Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
【AL2枚組＋DVD（スマプラ対応）】MV盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組＋Blu-ray Disc（スマプラ対応）】MV盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.タイトル未定1 -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
【Not Sponsored 記事】
【写真】BE:FIRSTが涙
◆BE:FIRST、ベストアルバム「BE:ST」決定
4都市9公演を回り約30万人を動員したグループ初となる国内4大ドームツアーを経て、初の海外ツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST？-」ではアメリカ・アジア・ヨーロッパ全12都市を回り世界への躍進を果たしたBE:FIRST。そんな彼らのデビュー4周年を記念したベストアルバムは、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲を含めBE:FIRSTの集大成となる合計32曲のベストソングを収録した2枚組となる。
その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとしてBE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIXが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。
さらに、「BE:ST」の発売を記念して、過去にリリースされた2枚のオリジナルアルバム「BE:1」と「2:BE」がアナログレコードとしてリリースされることが決定した。それぞれ2枚組の重量盤カラーヴァイナルで、8月16日〜8月24日23時59分までの期間限定受注販売となる。コレクターズアイテムとしてはもちろん、歴史を刻んだ2枚のアルバム「BE:1」と「2:BE」の世界観をアナログレコードの音質で楽しめる貴重な機会となる。
そしてプレデビュー記念日である8月16日19時から、YouTubeでは「BE:FIRST ／ 祝プレデビュー4周年！[You're My “BESTY” ＃60]」、19時35分からは最新曲「空」に関する映像のプレミア公開が予定されている。（modelpress編集部）
◆SKY-HI’s Message
プレデビューから4年、「トップをひた走る事が最低条件」という使命と共にキャリアをスタートさせたBE:FIRSTは、その名に恥じない多くの栄光と成功を手にしてきました。現在の音楽シーンを語る上で欠かせない存在であると思います。同時に、何もない新興零細芸能事務所から生まれた彼らは、常に様々な苦悩や葛藤とも闘ってきました。全てが順風満帆、とは一度も思った事がないのもまた事実です。ただ、そのどれもが得難く、掛け替えのない宝物でありました。ここまで受け取った全ての応援と愛と苦労に心から感謝いたします。
一方で、間もなく見えてきた“5周年”というメモリアルイヤー、本来なら1つの区切り、集大成になるのかもしれないが…彼らにとっては新たなスタート…否、そこからが本当の闘いです。遥かに遠くを見つめ、遥かに頂上を目掛け、何があろうと足を止めないBE:FIRSTにとって、5周年のメモリアルイヤーは"区切り"ではなく、キャリアハイを更新して更にスピードを上げる為のきっかけであります故、今年、デビュー4周年のタイミングにて、これまでの足跡を一つにまとめたベストアルバムをリリースします。
深く知ってくれている人々には歴史を噛み締めてもらい、これから知ってくれる人々には入り口となる、問答無用のマスターピース。BE:1、2:BEを経て、本作のBE:STにて、改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する。10月をお待ちください。
◆「BE:ST」収録内容
＜CD収録内容（全品番共通）＞
CD_01 Mood
1.Shining One（Re-recorded）
2.Bye-Good-Bye
3.Be Free
4.Message
5.Smile Again
6.Grow Up
7.Glorious
8.Blissful
9.Sailing
10.夢中
11.空
12.タイトル未定1
13.タイトル未定2
Bonus Track
14.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
15.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
CD_02 Banger
1.Gifted.
2.Brave Generation
3.Betrayal Game
4.Move On
5.Scream
6.BF is...
7.Milli-Billi
8.Boom Boom Back
9.Salvia
10.Mainstream
11.Masterplan
12.Slogan
13.Spacecraft
14.GRIT
15.タイトル未定3
16.タイトル未定4
Bonus Track
17.Gifted. -Orchestra ver.-
【AL3枚組（スマプラ対応）】初回生産限定
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードC（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
特典CD：BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新楽曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップMIX
【AL2枚組＋DVD（スマプラ対応）】LIVE盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組＋Blu-ray Disc（スマプラ対応）】LIVE盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードA（全7種類セット封入）
初回応募特典 ： 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- 2025.6.8 in New York
1.Mainstream
2.Spacecraft
3.Brave Generation
4.Boom Boom Back
5.Milli-Billi
6.Grow Up
7.Softly
8.SOS
9.Spin!
10.Masterplan
11.Scream
12.Don't Wake Me Up
13.GRIT
14.Shining One
15.Sailing
16.Bye-Good-Bye
17.Blissful
【AL2枚組＋DVD（スマプラ対応）】MV盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
【AL2枚組＋Blu-ray Disc（スマプラ対応）】MV盤
初回仕様：デジパック
初回特典（封入）：トレーディングカードB（全7種類セット封入）
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
Mood
1.Shining One -Music Video-
2.Bye-Good-Bye -Music Video-
3.Message -Music Video-
4.Smile Again -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
6.Blissful -Music Video-
7.Sailing -Music Video-
8.夢中 -Recording Video-
9.空 -Music Video-
10.タイトル未定1 -Music Video-
11.タイトル未定2 -Music Video-
Bonus Track
12.Bye-Good-Bye -From THE FIRST TAKE-
13.Smile Again -From THE FIRST TAKE-
Banger
14.Gifted. -Music Video-
15.Betrayal Game -Music Video-
16.Scream -Music Video-
17.Milli-Billi -Special Dance Performance-
18.Boom Boom Back -Music Video-
19.Mainstream -Music Video-
20.Masterplan -Music Video-
21.Spacecraft -Music Video-
22.GRIT -Music Video-
23.タイトル未定3 -Music Video-
Bonus Track
24.Gifted. -Orchestra ver.-
【Not Sponsored 記事】