ごめん、私には無理……!!! キャリアも親も捨てて、年下彼氏についていく決心ができない40歳女性のジレンマ【ないものねだりの女達。 #659】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
＜前回までのおはなし＞
圭吾からの「ついてきて欲しい」という言葉を受け入れることができなかった真琴。本当にこのまま終わってしまうのでしょうか……？
真琴はまだ覚悟を決めることができないでいるんですね……。それにしても、このご年配のお客様のエピソードもすてきですね！
