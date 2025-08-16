内視鏡検査でできることとは? ピロリ菌や胃がんの早期発見に強い理由を医師が解説

胃の検査と聞いて思い浮かぶのはバリウム検査や内視鏡検査ですが、それぞれにどんな違いがあるのか、深く理解している人は少ないかもしれません。なかでも内視鏡検査には、バリウム検査にはない組織を採取できるという大きな特徴があります。これにより、がんの可能性がある部位をより詳しく調べられるほか、ピロリ菌の有無まで判別可能です。検査の違いやピロリ菌との関係について、諏訪先生に伺いました。

監修医師：

諏訪 敏之（読売ランド前すわクリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。島田総合病院、聖ヨゼフ病院、聖マリアンナ医科大学病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、メディクスクリニック副院長をへた2014年、神奈川県川崎市に読売ランド前すわクリニック開院。消化器疾患領域の診療を軸とし、治療のみならず、消化器官内視鏡を用いた予防医療に務めている。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、初期臨床研修指導医。日本消化管学会、日本外科系連合学会、日本癌治療学会、日本大腸肛門病学会、日本外科感染症学会の各会所属。

編集部

それぞれの検査の特徴はありますか？

諏訪先生

内視鏡は、組織の一部を摘出することが可能です。これにより、がんと疑われる組織の詳しい検査が可能になります。また、ピロリ菌の有無も調べられます。取った組織を試薬の中に入れる「迅速ウレアーゼ検査」なら、色の変化がその場で識別できるでしょう。

編集部

ピロリ菌について、詳しく教えてください。

諏訪先生

ピロリ菌は、胃のほとんどの症状と深い関わりを持つ“悪い菌”です。感染するタイミングは子どものころで、上下水道の発達により、若い世代の感染率は低い傾向にあります。ざっと20代で20%、30代で30%、40代で40%といった割合で、年齢と正比例しているようです。

編集部

ピロリ菌は胃がんの原因でもあるのですよね？

諏訪先生

はい。ピロリ菌の感染で萎縮性胃炎を起こすと、胃がんの温床になることが知られています。萎縮性胃炎は見た目が歴然ですので、内視鏡検査ならすぐに診断を付けられます。

