King & Princeの髙橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』に田村健太郎が出演することが発表された。

本作は、木崎ちあきが手掛けた同名小説を原作に、謎に包まれた新型ドラッグ“DOPE”が蔓延している近未来の日本で、正反対のバディがDOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑んでいく麻取アクションエンターテインメント。

才木を髙橋、陣内を中村が演じるほか、新木優子、三浦誠己、豊田裕大、久間田琳加、小池徹平、真飛聖、佐野和真、蒼戸虹子、井浦新が出演する。

田村が演じるのは髙橋演じる才木の父・才木隆。生まれながらに異能力を持つ異能力者たちを研究する研究者だった隆は、研究に真摯に向き合う心優しい人物。美和子（真飛聖）とも研究を通じて知り合い、結婚することとなった。田村は、『ホットスポット』（日本テレビ系）、『新幹線大爆破』などで知られる。TBSドラマへの出演は『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』以来、およそ2年ぶりとなる。

また、本作の無料配信総再生回数が1300万回を突破した。（※TVer DATA MARKETINGにて算出／8月14日時点）。U-NEXTの国内ドラマランキングでは初回放送から4週連続1位を獲得している（※U-NEXT 調べ／2025年7月4日～2025年7月31日）。

本作のプロデューサーを務める長谷川晴彦のコメントも到着。「さらに、いよいよDOPEが生まれた経緯が語られます。そこには、皆さんの想像を超える物語が待っています」と語った。

⚫︎長谷川晴彦（プロデュース）コメント陣内がいなくなり、改めてその存在の大きさに気付く特捜課。しかし、その穴を埋めるように、才木が成長・躍動していきます。さらに、いよいよDOPEが生まれた経緯が語られます。そこには、皆さんの想像を超える物語が待っています。残り3話、毎話急展開して参ります。ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）