奥貫薫、9年連れ添った愛車との別れを報告 写真とともに感謝つづる「子育ての青春時代をともにした車でした」
俳優の奥貫薫（54）が、16日までに自身のインスタグラムを更新し、約9年間乗り続けた愛車との別れを報告した。走行距離は約4万7200キロと長距離ではなかったが、「子育ての青春時代をともにした車でした」と、その1台に詰まった思い出の深さを振り返っている。
【写真】「子育ての青春時代をともにした車でした」9年連れ添った奥貫薫の愛車の車内
投稿では、メーターの写真を添え「まだまだずっと乗っていたかった愛車と、この夏、さよならをしました」と切り出し、「私が派手に擦ってしまったことがきっかけではあったのですが、あちこちにもガタが来ていて、すべて直すとかなりの修理代がかかること、車検が近かったことなど、いろいろ考えて、泣く泣く手放すことに」と経緯を説明した。
さらに「後部座席のジュニアシートにおさまっていた息子は、いつの間にか隣の助手席に座るように」と、車とともに過ごした家族の思い出にも触れた。「傷だらけのまま3ヶ月走り続けて、ついに車検と保険が切れるという段で、ようやくさよならができました」と振り返り、ナンバープレートは新しい車に引き継いだことも報告している。
「私たちの日々に伴走してくれて、ありがとう。新しいオーナーさんにも大切にしてもらえますように」と感謝の気持ちで締めくくられた投稿には、フォロワーから「愛車との別れはツラいですが、想いでは心に残りますよ いつまでも」「愛車もたくさん乗ってもらえて喜んでますよ」「次の愛車とまた素敵な時間を紡いで下さい」「9年経ちましたか!!時が経つのが早いなぁ」といった温かなコメントが寄せられている。
