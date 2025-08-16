Ç°´ê¤Î½é¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤Î¡Ö¾Úµò¡¢¾ÚÌÀ¡×¡¡Â´¶È¤Þ¤ÇÈ¾·î¡¢SKE48ÃæÌî°¦Íý¤¬¸ì¤Ã¤¿»×¤¤
SKE48¤ÎÃæÌî°¦Íý¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬¼Ì¿¿½¸¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ò2025Ç¯7·î30Æü¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡£
ÃæÌî¤µ¤ó¤Ï18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£¥¢¥¤¥É¥ë8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÇ°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò5·î25Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î1¤«·îÈ¾¸å¤Î7·î15Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥êÅç¤Ç»£±Æ¡£´°À®¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡Ö¡ØSKE48ÃæÌî°¦Íý¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾Úµò¡¢¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢Â´¶È¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®¡§J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸°Ñ°÷ ·ó ÉûÊÔ½¸Ä¹ ¹©Æ£Çî»Ê¡Ë
¥ì¥ó¥º¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ»£±Æ
¡½¡½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¼Ì¿¿½¸ÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÄü¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î½ÐÈÇ¤ÎÏÃ¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡¼«Ê¬¤Ë¤ªÏÃ¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¿¿´é¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤«¤éÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ì¿¿½¸¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡AKB48¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢(SKE48²ÃÆþÁ°¤Î)¥Õ¥¡¥ó¤Îº¢¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¡ÊÇµÌÚºä46¤Î¡Ë±óÆ£¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸¦µæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¡¼¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¤ÎÎëÌÚÆ·Èþ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡»£±Æ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢È¿¼Í¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤Î»þ¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡...¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¥í¥±ÃÏ¤Ï¥Ð¥êÅç¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥±ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤º¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤Î»þ¤À¤±À²¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÌî¡§¡¡¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÎÌ¤Î±«¡¢¥¹¥³¡¼¥ë¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í......¡ª°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÍ¼Æü¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Í¼Æü¤¬¸«¤¨¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÂç±«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤·¤«Í¼Æü¤ò»£¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÍ¼Æü¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£µÞ¤Ë±«¤¬¤ä¤ó¤ÇÍ¼Æü¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Î°áÁõ¤è¤ê¤â¿åÃå¤ÎÊý¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¡ÖÇÜ¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¹â¤¤
¡½¡½¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡°áÁõ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¡ÖÂè»°¼ÔÌÜÀþ¤«¤é¸«¤Æ¡¢»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÃå¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎÊÁ¤Î°áÁõ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤¬¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï·Ï¡×¤Î¤ªÍÎÉþ¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¡£É½»æ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤â¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÃå¤¿¤¯¤ÆÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡¡SHOWROOMÇÛ¿®¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î°áÁõ¤è¤ê¤â¡¢¿åÃå¤ÎÊý¤¬ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃæÌî¡§¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬¡ËÇÜ¤È¤«¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼Ì¿¿½¸¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÖÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢2ÉÃ¤°¤é¤¤¤ÎÆ°²è¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÆ°²è¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡¶ìÏ«¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡¥×¡¼¥ë¤Î¾å¤ÇÉâ¤ÎØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤¯¤Æ...¡£¤¢¤È¤Ï¥Ð¥é¤Î²Ö¤òÆþ¤ì¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ªÅò¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿²¤½¤Ù¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ÖÌ²¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÃæÌî¡§¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ªK-POP¤ß¤¿¤¤¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ï¡¢´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¤¢¤¨¤Æ¿ÎÀî·ÐÍ³¤Ç°ÜÆ°¡ÖÂ¸Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡¡Åìµþ¤«¤é¥Ð¥ê¤Þ¤Ç¡¢Ä¾¹ÔÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç´Ú¹Ò¶õ¤Ç¿ÎÀî·ÐÍ³¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹Î¹¤ÇÈè¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«......¡©
ÃæÌî¡§¡¡¥í¥±ÃÏ¤ò·è¤á¤ë»þ¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶´Ú¹ñ·ÐÍ³¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è...¡ª¶õ¹Á¤«¤é¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸Ê¬¤Ë´Ú¹ñ¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤«¤é¤Î°ÜÆ°¤ÇÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡£Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÂÓ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï
¡ÖÃæÌî°¦Íý¤¬¡¢"²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤"¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡×
¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«...¡©
ÃæÌî¡§¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤âÁ´Éô²Ä°¦¤¤´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡Ê¡Ö²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡Ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢²Ä°¦¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ÂÎ¤Î»þ¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¡ÖÁÇ¤Î»ä¡×¤â²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¥ì¥ó¥º¤Ë±Ç¤ë¼«Ê¬¤ò¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡»£±Æ»þ´ü¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡3·î¤Ë3Çñ4Æü¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Öº£»×¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡½¡½¡¡Â´¶È¤¬8·îËö¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÌî¡§¡¡¼Ì¿¿½¸¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢É½»æ¤Ë¡ÖSKE48ÃæÌî°¦Íý¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¹ï¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤ÆËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤âÊÂ¤Ö¤ï¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡ÖSKE48ÃæÌî°¦Íý¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾Úµò¡¢¾ÚÌÀ¤Ë¤â¤Ê¤ëºÇ¹â¤Î¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡SKE48¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ïº£¸å¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥¹¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¤½¤ì¤ÇÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤ä¤é¤Ê¤¤¶Ê¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç³Ð¤¨¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¹¤ë¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¶ì¼ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¥À¥ó¥¹¤¬¶ì¼ê¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£»×¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¹½´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡µÕ¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÊÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ë¥«¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£SKE48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤â¡¢Çº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ð¸³¤ò¥Ð¥Í¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡¡Â´¶È¸å¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬·ë¹½¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤Þ¤À¡Ö¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¤â¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡¡²¿¤«ÌÜÉ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÃæÌî¡§¡¡¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢SKE48¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í......¡ªËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃæÌî°¦Íý¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤Ê¤«¤Î¡¦¤¢¤¤¤ê¡¡2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¤È¤·¤ÆSKE48¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥àS¡¢ÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥«¥ß¥ó¥°¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡£32ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê24Ç¯2·îÈ¯Çä¡Ë¤«¤é2ºîÉÊÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£25Ç¯8·îËö¤ËSKE48¤òÂ´¶ÈÍ½Äê¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤é¤Ö¤ê¤ó¡×¡£