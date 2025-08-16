SKE48出身でグラビアでも注目を集める北野瑠華が8月29日（金）に発売する、自身が初主演を務めるドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集の表紙が解禁された。

北野瑠華 ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」

「グラぱらっ！」

2024年にSKE48を卒業するや、大胆な撮影に挑戦した1st写真集を刊行し、一躍グラビア界注目の逸材となった北野瑠華。今回は、漫画版『グラぱらっ！』の原作者である桂あいり氏が書き下ろしたストーリーを基に、ドラマのスピンオフとしても楽しめる写真集を刊行する。

ロケ地はグラビアの王道・グアム。美しいビーチや爽やかなプール、瀟洒なホテルなどで、『グラぱらっ！』のヒロイン・葛木さくらがグラビア撮影に臨む姿を演じた。

解禁された表紙は、グアムにあるホテルのプールサイドで撮影したビキニカットに、北野が演じる『グラぱらっ！』のヒロイン・葛木さくらのイラストを配した斬新なものになっている。

また、写真集お渡しイベントの開催も決定。8月30日（土）に東京の書泉ブックタワー、8月31日（日）に名古屋の星野書店近鉄パッセ店と大阪のTSUTAYA EBISUBASHIで開催される。

北野瑠華 プロフィール

きたの・るか

1999年5月25日生まれの26歳。岐阜県出身。2024年にSKE48を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中。初主演をつとめるドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ／関西ローカル）が7月6日（日）より放送スタート（毎週日曜 深夜0時10分）。ABCテレビでの放送後、TVerで見逃し配信、DMM TVでは独占見放題配信

書籍概要

北野瑠華 ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」

発行：講談社

発売日：2025年8月29日

予価：3,300円（税込）

ISBN：978-4-06-540509-3

写真集公式：@graparaofficial

©栗山秀作

©桂あいり・西木田景志／講談社

The post 元SKE48・北野瑠華、主演ドラマ『グラぱらっ！』とのコラボ写真集表紙＆先行カット公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.