スターバックス・コーポレーションとサントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」を、2025年9月9日（火）から発売します。

「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」

記事のポイント スターバックスから、どこでも手軽にコーヒーが楽しめるペットボトル入りのコーヒー飲料が登場。甘さのないブラックと、ミルクのコクと甘みが楽しめるカフェラテの2種類で、好みや気分に合わせて選べます。

スターバックス COFFEE OF THE DAYは、“今日を彩る味わいを、その手に。”をコンセプトにした、まるでカフェにいるような心地よい気分と味わいを気軽に楽しめる450mlペットボトル入りコーヒー飲料です。深煎りにローストしたコーヒーの飲みごたえある味わいと、持ち歩きやすいスリムな形状で、気持ちを高めたいときやお出かけのお供にもおすすめです。

「ブラック」は、日本のスターバックスのチルドカップやペットボトル飲料用に厳選されたコーヒー豆を使用したブラック無糖コーヒーです。深めにローストすることで、カラメルを感じさせる深みある香りに、シーンを選ばない心地よい味わいと後味に仕上げられています。塩キャラメルやチョコレートチップなどのクッキーと組み合わせると、コーヒーの余韻がよりなめらかに引き立ちます。

「カフェラテ」は、豊かな香りと力強いコクを引き出すため、深めにローストしたコーヒー豆に、ミルクの甘さを重ね合わせて口当たりがよく満足感のある味わいに。黒糖を使ったやわらかめのパンと組み合わせ、コーヒーの奥深い香ばしさとクリーミーで豊かな味わいを楽しむのもおすすめです。

パッケージデザインは、カフェのウォールアートから着想を得た明るく色彩豊かなラベルに、ブランドを象徴するグリーンのベルトとロゴを配置。気軽に手に取れるスリムな形状に、親しみやすい彩り豊かなラベルデザインが特徴です。

スターバックス・コーポレーション 「スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック／カフェラテ」 発売日：2025年9月9日 実売価格：ブラック 180円、カフェラテ190円（いずれも税別）

