【ライブレポート】宇多田ヒカルの『SONICMANIA』降臨にSNSが沸騰！「宇多田ヒカルが出た！マジで来た！」

宇多田ヒカルが、8月15日に開催された『SONICMANIA』にサプライズゲスト出演。国内フェス初参加を果たした。

■「今日は友達を連れてきました。宇多田ヒカルです」

宇多田ヒカルは『SONICMANIA』のfloating pointsのステージに登場。「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-」を披露し会場に集まった約1万人のオーディエンスを沸かせた。

ステージ中盤、floating pointsの「今日は友達を連れてきました。宇多田ヒカルです」とのMCに続いて、ステージに宇多田ヒカルが招き入れられ、パフォーマンスを披露。会場は大きな盛り上がりとなった。

事前に各SNSアカウントで匂わせの投稿もあり、その勢いそのままに、SNS上では「宇多田ヒカルが出た！ マジで来た！」「ボルテージやばい」「ゲスト出演、宇多田ヒカル泣いた」と歓喜の声が多数寄せられた。

宇多田ヒカルとfloating pointsは、2022年『CARTIER TRINITY FOR CHITOSE ABE OF sacai シークレットライブ』にて初共演。3年ぶりのステージ共演となった。

■「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-」について

「Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-」は、8thアルバム『BADモード』に収録されている楽曲。海外音楽メディア、Pitchfork mediaが発表した「The 100 Best Songs of 2022」にて10位を獲得した他、slantmagazine.comやBrooklynVeganなどのサイトでもベスト10に選出。さらには、FADERの「The 100 best songs of 2022」にもランクインしている。

また、同楽曲は2024年に（Sci-Fi Edit）としてもリリース。今もなお国内外問わず人気の楽曲となっている。

■リリース情報

2025.07.09 ON SALE

DIGITAL EP『Electricity Remixes』

2025.07.09 ON SALE

ANALOG『Electricity Remixes』

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/