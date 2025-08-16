±óÆ£¹Ò¤Ï¡Ö¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡³«ËëÀï¤Ç30Ê¬½Ð¾ì¡Ä±¦SB¢ª¥¢¥ó¥«¡¼¤Ç¥Þ¥ë¥ÁÈ¯´ø¤â¡ÖÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡×
Ìó30Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô²¦¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î15Æü¤Ëº£µ¨³«ËëÀï¤Ç¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¿·ÀïÎÏFW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤ä¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç4-2¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¸åÈ¾15Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·×30Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£ÅêÆþ¸å¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤ä¤ä¸·¤·ÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤¬ÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¡¢ºòµ¨¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÆÀ¤¿³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÁ°È¾37Ê¬¤Ëº£µ¨ÌÜ¶ÌÊä¶¯¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥¥Æ¥£¥±¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾4Ê¬¤Ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý¤¬Â³¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤Ï2-2¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾43Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï±óÆ£¤ÎÁ°Àþ¤Ø¤ÎÊü¤ê¹þ¤ß¤«¤é¥µ¥é¡¼¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·¤Î4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡±óÆ£¤ÏÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¸òÂå¤·¤¿¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿±¦SB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢DF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤¬±¦SB¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Ø¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£ÅêÆþ¸å¤Ë2¼ºÅÀ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¤ò¼¨¤·¡¢4ÅÀÌÜ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖFootball Insider¡×¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¹¥È2°Ì¥¿¥¤¤Î¡Ö4ÅÀ¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¡Ö¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¤ÎÉüµ¢¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¸·¤·ÌÜ¤ÎÉ¾²Á¤â¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±ÑÃÏ¸µ»æ¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥¨¥³¡¼¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤ÏµÚÂèÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¡Ö6ÅÀ¡×¡£¡Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï²÷Å¬¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡£4ÅÀÌÜ¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ê¸ø¼°µÏ¿¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTHIS IS ANFIELD¡×¤Ç¤â¡Ö5ÅÀ¡×¤È¤ä¤äÄã¤á¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢10Ê¬¸å¤ËÃæÈ×¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃÙ¤ì¤ò¼è¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¤¤¤²ðÆþ¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥é¡¼¤Î4ÅÀÌÜ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡×¤È¤ä¤Ï¤ê±¦SB¤«¤éÃæÈ×¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¹¥°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë