

「イナズマロック フェス 2025」

滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト 西川貴教が発起人となり、琵琶湖の水質保全と地域振興をテーマに掲げ、毎秋に琵琶湖岸で開催する、滋賀県下最大の大型野外ライブイベント「イナズマロック フェス 2025」の、雷神ステージ最終出演アーティストが発表された。9月20日に尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI)、21日にIMP.、IS:SUEが出演する。

2009年にスタートし、今ではすっかり滋賀県初秋の風物詩として定着しているこのイベントは、今年で17年目を迎え、9月20日(土)、21日(日)の二日間、おなじみの滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場で開催される。

なお、今年初めて開催地である滋賀県と、滋賀県草津市のふるさと納税返礼品としてイナズマロック フェスの入場チケットが提供されている。 ＜[LIVE AREA / 雷神STAGE] 最終出演アーティスト＞ (50音順)▼9月20日(土)尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI) ▼9月21日(日)IMP.IS:SUE 公演概要■公演名：イナズマロック フェス 2025■日程：2025年9月20日(土)、21日(日)■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場 (滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)■[LIVE AREA]開場 / 開演 / 終演：10:30 / 12:00 / 19:00 (各日とも予定)■[FREE AREA]開場：9:30※雨天決行(荒天の場合は中止)■出演アーティスト：(50音順)▼9月20日(土)[LIVE AREA / 雷神STAGE]=LOVE / 尾崎匠海 & 藤牧京介 (INI) / ながのーず（長野博+井ノ原快彦）/ 西川貴教 / Novelbright / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ[FREE AREA / 風神STAGE]伊東歌詞太郎 / SG / キズ / kohamo / 近藤利樹 / BESPER / メリクレット / Re:name / LINKL PLANET

and more▼9月21日(日)[LIVE AREA / 雷神STAGE]IMP. / IS:SUE / T.M.Revolution / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会[大西亜玖璃(上原歩夢役),相良茉優(中須かすみ役),前田佳織里(桜坂しずく役),久保田未夢(朝香果林役),村上奈津実(宮下 愛役)] / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / YUTA (NCT)[FREE AREA / 風神STAGE]EVE OF THE LAIN / かわにしなつき / Sakurashimeji / 水平線 / デラックス×デラックス / Faulieu. / MYERA / MAYSON’s PARTY / moxymill

and more■出演パフォーマー：(50音順)▼9月20日(土)[LIVE AREA / 雷神STAGE]愛凛冴 / 翠星チークダンス / セルライトスパ / ダブルアート / 20世紀 / もも▼9月21日(日)[LIVE AREA / 雷神STAGE]エルフ / オーサカクレオパトラ / ツートライブ / フースーヤ / 丸亀じゃんご / ミサイルマン■出演MC▼9月20日(土)[FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ]JP▼9月21日(日)[FREE AREA / 龍神STAGE supported by 滋賀トヨタ]ミサイルマン