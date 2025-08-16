タレントの松村沙友理（32歳）が、8月15日に放送されたトーク番組「トークハンサム」（日本テレビ系）に出演。「私以外の女性を少しでも褒めるというのは、全く許されない。絶対許さない。絶対ありえない」と語った。



松村沙友理が女性ゲストを“ハンサムにもてなす”番組に登場。松村にとってハンサムな男性の条件として、まず、「ほかの女性を褒めない男」であり、「私以外の女性を少しでも褒めるというのは、全く許されない」「絶対許さない」「絶対ありえない」「犬とか猫なら比較的私に似てるならいい」と話す。



ただ、松村自身は「すぐ推しができちゃうタイプ」であり、「『かっこいい』とか言っちゃう」。



自分はすぐ人やキャラクターを好きになるタイプだが、松村に対して男性レギュラー陣は「地雷の数、多すぎる」「めちゃくちゃ面倒くさい」という声が上がった。